Campagne « sans précédent » de Moscou pour s'emparer de la Moldavie

La Russie a lancé une campagne d'ingérence 'sans précédent' pour s'emparer de la Moldavie à l'occasion des élections le 28 septembre, a dénoncé mardi devant le Parlement européen la présidente de ce pays candidat à rejoindre l'UE, Maia Sandu.

'Aujourd'hui, nous faisons face à une guerre hybride illimitée d'une ampleur jamais vue depuis l'invasion (russe) de l'Ukraine', a-t-elle déclaré devant les eurodéputés à Strasbourg. 'L'objectif du Kremlin est clair, capturer la Moldavie par les urnes, l'utiliser contre l'Ukraine et faire de nous une rampe de lancement pour des attaques hybrides dans l'Union européenne', a-t-elle dénoncé.

En défendant ce scrutin du 28 septembre contre la mainmise de Moscou, 'nous protégeons non seulement la Moldavie, mais aussi la sécurité et la stabilité régionale', a encore lancé la présidente moldave.

Chisinau et l'Union européenne dénoncent régulièrement les campagnes de désinformation et de manipulation de la Russie, dans la perspective de ces élections législatives.

Soutien 'sans faille'

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre polonais Donald Tusk avaient apporté fin août à Chisinau un 'soutien déterminé' à la Moldavie en vue de son adhésion à l'Union européenne face aux 'mensonges' et aux 'ingérences' de Moscou, à la veille de ce scrutin.

La Moldavie a débuté l'an dernier des négociations d'adhésion à l'UE, fermement soutenues par sa présidente, réélue en novembre 2024. Ces discussions, concomitantes à celles ouvertes avec l'Ukraine, sont toutefois bloquées par l'opposition de la Hongrie, hostile à la candidature de Kiev.

'Notre chemin européen n'est pas seulement une question de valeurs, c'est une question de survie, et précisément parce que nous avons beaucoup progressé sur ce chemin, la Russie a déchaîné son arsenal d'attaques hybrides contre nous', a encore souligné Mme Sandu.

