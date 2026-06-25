Canicule en Europe: plus de 35°C pour 101 millions d'habitants

Au moins 101 millions d'Européens dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne, devaient endurer jeudi des températures supérieures à 35°C. L'Espagne et la France commencent à compter les morts liés à cette vague de chaleur exceptionnelle.

'La nature est en colère contre nous, car nous détruisons tout', juge Lucine Nazikian, 97 ans, résidente d'une maison de retraite d'Hayes, à l'ouest de Londres. 'Si nous ne faisons rien, ce sera trop tard. Ça m'angoisse, car j'ai des enfants, et ça n'est pas normal'.

Au total, les températures maximales devaient dépasser 30°C pour plus de 380 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers de la population du Vieux continent, selon une analyse de l'AFP faite à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center.

Mortalité en hausse en France

Le pic de cette canicule historique était prévu pour jeudi en France. Vendredi, les deux tiers du pays (61 départements) restaient en alerte maximale, soit un peu moins que la veille (72), selon Météo France.

La France a commencé à compter ses morts par noyade, à domicile ou dans la rue. Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté une 'mortalité en hausse' dans la capitale, où le thermomètre a franchi mercredi pour la quatrième fois en 150 ans les 40°C. Selon le ministère de la Santé, 25 arrêts cardiaques en 24 heures y ont été recensés contre 10 habituellement.

Au nord de la région parisienne à Saint-Gratien, un enfant de trois ans est décédé mercredi après-midi alors qu'il se trouvait seul dans une voiture stationnée devant son domicile, selon la police et les pompiers.

Le système de santé est mobilisé à son niveau le plus élevé pour 'tenir dans la durée' face à une canicule qui 'ne faiblit pas' et dont les effets pourront se faire sentir sur les organismes malmenés plusieurs jours après. Par ailleurs, un deuxième puis un troisième réacteur nucléaire ont été arrêtés jeudi en raison de la chaleur.

Evénements annulés

L'Allemagne devait, elle, connaître des températures pouvant dépasser les 40°C par endroits et battre des records absolus. Plusieurs événements sportifs et culturels en plein air ont déjà été annulés, comme le semi-marathon de Hambourg. Comme d'autres homologues européennes, la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a recommandé à ses clients d'éviter de voyager.

En Espagne, les autorités ont recensé au moins 212 décès de dimanche à mercredi pouvant être attribués à la vague de chaleur. En Italie, le quotidien Corriere della Sera a compté cinq morts de la chaleur, dont deux ouvriers agricoles et un maçon.

Les tribunaux de Palerme ont annoncé suspendre toutes les audiences non urgentes jusqu'au 29 juin en raison de 'températures intérieures exceptionnelles dues à un dysfonctionnement de la climatisation'. La même panne a poussé la Galerie des Offices à Florence à suspendre la vente de billets jusqu'à dimanche afin de limiter le nombre de visiteurs.

Alerte prolongée outre-Manche

Du côté de la Grande-Bretagne, l'alerte rouge 'chaleur extrême', très rarement émise, a été prolongée jusqu'à vendredi soir pour Londres et une partie du sud-est par l'agence nationale de météorologie. Le service des ambulances de la capitale britannique a même annoncé un 'record historique d'interventions pour des urgences vitales'.

'La hausse des températures n'est plus une menace future: elle devient une réalité de plus en plus tangible pour les Londoniens', a souligné le maire Sadiq Khan, qui a publié le tout premier 'plan chaleur' de la capitale.

En Suisse, les températures ont dépassé les 37°C dans pas moins de six stations de mesure. Elles ont même atteint 38,0 degrés à Bâle-Binningen à 16h10. Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en Suisse au mois de juin.

En Croatie, toute la côte adriatique et très touristique de Dubrovnik à Zadar est en alerte rouge. La mer aussi a chaud: jeudi, à Malinska, sur l'île de Krk, on enregistrait 27°C dans l'eau.

Le Danemark va basculer dans sa quasi-totalité vendredi en alerte orange canicule, tandis que l'Autriche a émis l'alerte maximale pour le week-end et lundi à Vienne et dans l'est du pays, ainsi que dans plusieurs villes du sud.

'Pauses fraîcheur' exigées

Cette situation est la conséquence de la présence au-dessus de l'Europe de l'Ouest d'une immense masse d'air chaud en provenance d'Afrique et comprimée par de hautes pressions en altitude.

Les canicules à répétition sont aussi un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains, ont montré les climatologues. Ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Alors que des pans entiers de l'économie sont affectés, la Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé l'UE à instaurer des 'pauses fraîcheur' obligatoires pour les travailleurs exposés à la canicule, à l'image de celles instaurées au Mondial de foot.

/ATS