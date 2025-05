Cannes rend hommage à Pierre Richard, clown sensible du cinéma

Le Festival de Cannes a rendu hommage jeudi à Pierre Richard. Ce pilier de la comédie populaire française incarne à la perfection le clown sensible, l'hurluberlu gaffeur, la tête dans la lune et les pieds sur les plateaux de tournage.

'L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme', son dernier film et le premier qu'il réalise depuis près de 30 ans, a été projeté en séance spéciale, avant de sortir en salles le 24 septembre. Le film, tourné en Occitanie, raconte l'amitié entre un vieux pêcheur ayant fui son milieu - joué par Pierre Richard lui-même - et un jeune garçon autiste, qui partagent le même amour de la nature.

'C'est une sorte d'ovni', a déclaré le cinéaste lors de la projection, avant d'évoquer l'ours qui donne son titre au film. Il y a 'un ours qui fait plus de 500 kg et dont je ne pouvais pas m'approcher à moins de cinq mètres', a-t-il ajouté.

Plus de 60 ans de carrière

A 90 ans, dont plus de 60 ans de carrière, l'acteur, qui restera à jamais le 'Grand blond avec une chaussure noire' (1972), a fait rire de sa gaucherie dans plus de 100 longs métrages, traversant comme peu d'acteurs l'histoire de la comédie française.

Inoubliable avec son grand sourire et sa tignasse frisée dans les succès de Francis Veber ('La Chèvre', 'Le Jouet'...), il a encore prêté ces dernières années son capital sympathie à Pierrot, l'un des incorrigibles vieillards des 'Vieux Fourneaux' (2018), ou au druide Panoramix dans 'Astérix et Obélix: l'Empire du milieu' (2023).

Cet acteur au jeu burlesque, volontiers lunaire, a reçu en 2006 un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Lors de la remise du prix, la musique du 'Grand blond' accompagnant son entrée sur scène, il a écouté l'ovation de ses pairs avant de lâcher: 'moi qui n'ai jamais été qu'un impair...'

