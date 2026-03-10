Car postal en feu à Chiètres: six morts et 4 blessés

Six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée à Chiètres (FR). Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise, qui fait état d'un probable acte volontaire.

Lors d'une conférence de presse en fin de soirée, la police a fait part d'un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l'hôpital. A l'heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l'origine de l'incendie, 'et même un acte volontaire', a-t-elle précisé.

Interrogée par un journaliste, elle n'a cependant pas voulu confirmer un 'acte d'immolation'. Les deux porte-parole présents devant les médias ne savaient pas combien de personnes se trouvaient dans le véhicule au moment de l'incendie. Ce dernier devait relier Guin à Chiètres. L'alarme a été donnée vers 18h25.

Dans un communiqué publié en fin de soirée, la police a indiqué que 'plusieurs personnes ont été retrouvées décédées, le nombre n'est pas confirmé'.

Soutien psychologique

Afin d'aider l'enquête, la police a lancé un appel à témoins. Elle a annoncé l'ouverture d'une hotline (0800 261 700) destinée aux personnes ayant été témoin de l'incident ou à d'éventuels autres blessés impliqués.

'Cette nouvelle tragique nous touche tous profondément. Nos pensées accompagnent les blessés ainsi que les proches des personnes décédées. Une équipe de soutien psychologique (Care-Team) sera à la disposition des collaborateurs dès demain (mercredi)', a réagi la compagnie Car Postal, précisant être en contact étroit avec les autorités.

