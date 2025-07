Cardiff: fans ivres de bonheur pour le retour d'Oasis sur scène

Seize ans après sa dernière apparition sur scène, Oasis, le groupe emblématique de la Britpop, s'est reformé vendredi à Cardiff, au Pays de Galles, au grand bonheur de ses fans pour le premier d'une série de 41 concerts à travers le monde.

'Manchester met l'ambiance dans la région', a lancé le chanteur Liam Gallagher devant une foule extatique de 74'000 personnes réunies dans le grand stade de la capitale galloise peu après être monté sur scène.

'C'était fantastique, tout ce dont je rêvais', a lancé Sebastian Vyrtz, un Danois de 37 ans, après cette performance de deux heures: 'des super chansons, pas de chichis. C'était comme un hit parade'.

Après deux soirées à Cardiff, les frères Gallagher donneront cinq concerts dans leur ville natale de Manchester à partir du 11 juillet. Ils joueront ensuite au stade de Wembley à Londres ou à celui de Murrayfield à Edimbourg, avant leur tournée internationale qui les mènera aux Etats-Unis, au Japon, en Australie et au Brésil.

'Soirée historique'

Oasis a entamé son grand retour avec le tube de 1995 'Hello', puis 'Acquiesce', 'Roll With It' - un duo des deux frères - avant 'Cigarettes And Alcohol', 'Stand By Me', 'Supersonic'...

Le leader du groupe The Verve, Richard Ashcroft, qui se produisait en première partie, a dit sa fierté de participer à une 'soirée historique'.

Depuis la disparition d'Oasis en 2009 après une énième dispute entre Liam et Noel Gallagher, beaucoup n'espéraient plus les revoir ensemble sur scène.

A la fin du concert, le groupe a ainsi remercié ses fans pour 'nous avoir supporté toutes ces années' malgré les brouilles.

Frank Gonzales, 49 ans et venu de Californie, a dit à l'AFP avoir été submergé par 'l'émotion'.

'Je les avais vu plusieurs fois (avant leur séparation) mais de les voir de nouveau ensemble, je n'aurais jamais pensé le revivre. C'était magnifique', a-t-il expliqué.

Dès l'après-midi, le centre de cette ville résonnait de l'excitation des fans, qui entonnaient en choeur les tubes du groupe sur les terrasses de pubs bondés, portant des tee-shirts Oasis.

Nombre d'entre eux sont originaires des quatre coins du monde, comme Mark Cassidy, un Américain de 31 ans, qui est parti de New York avec un ami pour assister à la réapparition sur scène de ses idoles. 'Surexcités', ils avaient prévu de 'boire quelques pintes et se détendre' avant le grand moment.

'Arnaque' sur les billets

Le groupe, célèbre pour ses tubes des années 1990 comme 'Live Forever' et 'Wonderwall', a annoncé son retour en août 2024, quelques jours avant le 30e anniversaire de son premier album 'Definitely Maybe'.

Après leur séparation, les frères Gallagher ont continué une carrière chacun de leur côté, sans vraiment connaître la gloire et s'invectivant régulièrement par médias interposés.

L'annonce surprise de leur retour a déclenché une ruée des fans sur les billets, dont 900'000 ont été écoulés en quelques heures.

La vente en ligne pour les concerts du Royaume-Uni et d'Irlande avait tourné au chaos, avec des millions de personnes coincées dans d'interminables files d'attente virtuelles sans pouvoir accéder au site internet.

La flambée des prix des billets, générée par un processus dit de tarification 'dynamique', a suscité la polémique. Et poussé le régulateur de la concurrence britannique à ouvrir une enquête sur les pratiques de la plateforme de vente Ticketmaster.

Liam, 52 ans, s'est amusé de cette polémique, en demandant aux spectateurs: 'Vous passez un bon moment? Ça valait les 40'000 livres (43'380 francs) pour le billet?'

Debbie Bonfield, une Galloise de 65 ans, a dénoncé 'une arnaque' faite aux fans mais 'tout ça est oublié avec l'atmosphère' du concert. 'C'était génial, j'ai adoré', a-t-elle dit à l'AFP.

'Chaotique, imparfait'

Cette tournée est une aubaine pour le groupe comme pour l'économie britannique. Les fans devraient débourser plus d'un milliard de livres (1,258 milliard de francs environ) en billets et pour les transports ou l'hébergement, selon une estimation de la banque Barclays.

Plusieurs dizaines de ces millions iront directement dans la poche des deux frères.

D'après les médias britanniques, les deux frères ont recommencé à jouer ensemble il y a plusieurs mois et commencé les répétitions à Londres plus récemment.

Dans un programme distribué en amont du premier concert, Noel Gallagher, 58 ans, évoque le succès du groupe auprès d'une nouvelle génération qui 'comprend qu'Oasis n'était pas fabriqué'.

'C'était chaotique, imparfait et pas techniquement brillant. Nous étions des gars bruts et nerveux, tout juste sortis de la salle de répétition, et les gens l'ont compris', raconte-t-il.

