Carnaval et cliques: penser à protéger son ouïe, avertit la Suva

Carnaval rime avec cliques et autres concerts ou bals. Si la protection contre le feu est particulièrement d'actualité cette année, la Suva rappelle qu'il faut aussi protéger son ouïe du bruit, et cela dès le plus jeune âge.

Les jeunes dont l’ouïe - particulièrement sensible à cet âge - est endommagée en subissent les conséquences toute leur vie, rappelle lundi dans un communiqué l'ex-Caisse nationale d'assurance accident, la Suva. Et pour réduire sensiblement ce risque, il suffit de porter de simples protecteurs d’ouïe, précise-t-elle.

Quand les Guggenmusik défilent dans les rues, l’air vibre, mais aussi les tympans. Et que dire des bals, où les valeurs moyennes observées par la Suva se situent entre 100 et 105 décibels, soit entre le bruit d'une scie circulaire (environ 95 décibels) et celui d'un marteau-piqueur (environ 110 décibels).

Or, à 100 décibels, l’ouïe est déjà mise en danger à partir d’une heure d’exposition par semaine et, à 105 décibels, dès 30 minutes par semaine. Ces valeurs sont rapidement atteintes pendant le carnaval, en particulier pour les musiciens et musiciennes des Guggen, relève la Suva.

Dommages irréversibles

Les jeunes et les jeunes adultes sous-estiment fréquemment les risques durant les loisirs: la musique à volume élevé, les concerts et le carnaval s’additionnent et s’ajoutent souvent à l’exposition au bruit dans le cadre de la formation ou du travail. Or quiconque endommage son ouïe dès le début de la vie professionnelle en subira les conséquences durant des décennies, avertit l'assurance.

Souvent, les dommages passent longtemps inaperçus mais sont ensuite irréversibles: la capacité auditive perdue ne peut pas être récupérée naturellement. Les conséquences ne se manifestent généralement que des années plus tard, lorsque la perte auditive causée par le bruit s’ajoute à l’affaiblissement de l’ouïe lié à l’âge.

Et la Suva de préciser que l’exposition au bruit peut entraîner une fatigue rapide, des problèmes de concentration et des lésions auditives à long terme. Pour les bébés et les enfants, il existe des coquilles de protection de différentes couleurs et tailles, qui couvrent les oreilles complètement et les protègent efficacement contre une exposition à des bruits excessifs.

/ATS