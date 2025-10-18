Cassis appelle à ouvrir un « nouveau chapitre » avec l'UE

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a appelé samedi les délégués du PLR à 'regarder vers l’avenir' et à soutenir le nouveau paquet d’accords négocié avec l’Union européenne (UE). Il le juge 'vital pour la prospérité et la souveraineté du pays'.

Devant les délégués du parti réunis à Berne, le chef du DFAE a défendu 'un choix stratégique, pas un caprice politique'.

'La Suisse vit au coeur de l’Europe. Avec nos voisins, nous commerçons, travaillons, étudions. La qualité de ces relations détermine notre prospérité, notre sécurité et, au fond, notre qualité de vie', a souligné M. Cassis, rappelant que plus de la moitié des exportations helvétiques vont vers l’UE.

La Suisse, avec cet accord, 'reste maîtresse de sa route', a assuré le conseiller fédéral. Il a relevé que sans les nouvelles étapes prévues, 'le chemin bilatéral s’éteindra à moyen terme'.

Pas moins de 120 délégués du parti doivent prendre la parole pour s'exprimer durant la journée.

/ATS