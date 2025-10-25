Cassis salue une position commune sur Gaza à l'issue de sa tournée

Ignazio Cassis a dit constater une position commune sur le plan pour la paix à Gaza en Jordanie ...
Cassis salue une position commune sur Gaza à l'issue de sa tournée

Cassis salue une position commune sur Gaza à l'issue de sa tournée

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Ignazio Cassis a dit constater une position commune sur le plan pour la paix à Gaza en Jordanie, en Irak et au Koweït. 'Tous soutiennent le cessez-le-feu et l'accès à l’aide humanitaire', a-t-il déclaré samedi à l'issue de sa tournée dans cette région.

Le plan du président américain 'a été salué par tous, car on n’en pouvait plus. Il était vraiment temps', a-t-il dit depuis le Koweït. Mais l’optimisme de Donald Trump sur la mise en œuvre de toutes les étapes du plan n’est pas partagé. 'Les pays arabes sont conscients que de nombreux éléments, comme le désarmement du Hamas sont très complexes', a déclaré M. Cassis.

Le doute plane encore sur comment procéder à ce désarmement. 'Tous réfléchissent à quelles alliances nouer pour le faire pacifiquement, sans générer une autre guerre', a indiqué le conseiller fédéral.

/ATS
 

