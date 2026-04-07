Céline Dion ajoute six nouvelles dates de concert à Paris

Six dates supplémentaires de concert ont été ajoutées aux dix déjà annoncées pour le retour ...
Céline Dion ajoute six nouvelles dates de concert à Paris

Céline Dion ajoute six nouvelles dates de concert à Paris

Photo: KEYSTONE/AP/Evan Agostini

Six dates supplémentaires de concert ont été ajoutées aux dix déjà annoncées pour le retour sur scène de Céline Dion, à Paris en septembre et octobre, a annoncé l'équipe de la star mondiale mardi, au premier jour des préventes.

Ces nouveaux concerts se tiendront les 18 et 25 septembre, ainsi que les 2, 9, 16 et 17 octobre, est-il indiqué sur le site officiel de la chanteuse québecoise. Les nouvelles dates portent à 16 le nombre total de concerts prévus à la Défense Arena.

Au total, Céline Dion prévoit une résidence de cinq semaines à partir du 12 septembre, avec des représentations les mercredis, vendredis et samedis.

Le 30 mars, jour de son 58e anniversaire, la star a annoncé, dans une vidéo et via des messages projetés sur la tour Eiffel, son retour sur scène après six ans loin du public, entre pandémie et problèmes de santé persistants. Elle est atteinte depuis 2022 du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare incurable.

Après une ruée des fans pour s'inscrire à une loterie géante permettant d'accéder à la vente anticipée de billets, les préventes ont ouvert mardi, avant une mise en vente générale vendredi.

Les organisateurs ont appelé à plusieurs reprises à la vigilance face aux arnaques, insistant sur la nécessité de passer par les trois billetteries officielles, à savoir Ticketmaster, AXS et Fnac Spectacles. Chaque concert pourra accueillir environ 30'000 spectateurs.

Céline Dion doit par ailleurs dévoiler le 17 avril une chanson inédite écrite par Jean-Jacques Goldman, déjà aux manettes de l'album 'D'eux', qui demeure le disque francophone le plus vendu au monde avec environ 10 millions d'exemplaires.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

Culture    Actualisé le 07.04.2026 - 16:25

Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke

Rarogne (VS) va rendre hommage au poète Rainer Maria Rilke

Culture    Actualisé le 07.04.2026 - 13:32

Retour de Céline Dion: environ 30'000 places par concert à Paris

Retour de Céline Dion: environ 30'000 places par concert à Paris

Culture    Actualisé le 07.04.2026 - 11:03

Kanye West programmé à Londres: l'organisateur appelle au « pardon »

Kanye West programmé à Londres: l'organisateur appelle au « pardon »

Culture    Actualisé le 06.04.2026 - 23:51

Articles les plus lus

Zermatt Unplugged: Placebo au pied du Cervin

Zermatt Unplugged: Placebo au pied du Cervin

Culture    Actualisé le 06.04.2026 - 11:03

Polymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu

Polymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu

Culture    Actualisé le 06.04.2026 - 19:15

Kanye West programmé à Londres: l'organisateur appelle au « pardon »

Kanye West programmé à Londres: l'organisateur appelle au « pardon »

Culture    Actualisé le 06.04.2026 - 23:51

Retour de Céline Dion: environ 30'000 places par concert à Paris

Retour de Céline Dion: environ 30'000 places par concert à Paris

Culture    Actualisé le 07.04.2026 - 11:03

Un ancien matador mortellement encorné avant une corrida

Un ancien matador mortellement encorné avant une corrida

Culture    Actualisé le 04.04.2026 - 12:55

Londres: polémique sur la participation de Kanye West à un festival

Londres: polémique sur la participation de Kanye West à un festival

Culture    Actualisé le 06.04.2026 - 04:01

Zermatt Unplugged: Placebo au pied du Cervin

Zermatt Unplugged: Placebo au pied du Cervin

Culture    Actualisé le 06.04.2026 - 11:03

Polymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu

Polymanga a attiré plus de 50'000 visiteurs à Beaulieu

Culture    Actualisé le 06.04.2026 - 19:15