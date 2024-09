Central Group rachète les magasins Globus

Le thaïlandais Central Group confirme lundi le rachat des magasins Globus. Après le rachat de la part du groupe Signa de René Benko, devenu insolvable, il devient ainsi l'unique propriétaire de la célèbre chaîne de magasins.

Les neuf magasins Globus en Suisse, dont sept grands magasins à Genève, Lausanne, Berne, Lucerne, Zurich, Glatt et Saint-Gall ainsi que deux magasins en travaux à Zurich et à Bâle, deviennent la propriété exclusive de Central Group, indique un communiqué publié lundi. Le montant de la transaction, initialement dévoilée par la NZZ am Sonntag, n'a pas été dévoilé. La structure de propriété de la société immobilière de Globus Suisse reste inchangée.

'Les grands magasins Globus, dans lesquels nous avons investi pour la première fois en 2020, restent un élément important de notre stratégie européenne et nous soutiendrons l'entreprise dans sa croissance continue. Globus est bien positionné en Suisse et bénéficie d'un niveau élevé de stabilité économique ainsi que de la fidélité et du pouvoir d'achat de ses clients', a commenté le directeur général de Central Group Europe André Maeder dans le communiqué.

'Nous allons maintenant continuer à faire avancer nos projets. Il s'agit notamment de la réouverture prochaine du magasin Globus sur la place Bellevue à Zurich et du nouveau bâtiment Globus sur la place du marché à Bâle fin 2025', a pour sa part indiqué Franco Savastano, directeur général de Globus.

