Chaka Khan « and friends »: une soirée qui aurait plu à Quincy Jones

L'artiste américaine Chaka Khan et ses invités ont ouvert vendredi les feux du 59e Montreux Jazz Festival (MJF). Pendant plus de trois heures, leur show, dédié à leur ami et mentor Quincy Jones, a emballé le public, tout comme le décor magique de la Scène du lac.

L'iconique diva américaine qui a enregistré plus de 2000 titres durant sa carrière a imaginé pour le MJF un show exclusif dédié à la mémoire de son ami décédé en novembre dernier, à l'âge de 91 ans. Très proche de Q, le surnom que lui avait donné Frank Sinatra, elle avait participé à plusieurs reprises aux soirées qu'il organisait à Montreux.

'Cet endroit est comme ma résidence secondaire musicale', a lancé l'artiste au début du concert. Elle faisait vendredi sa 21e apparition sur une scène montreusienne, dont six en tête d'affiche.

Tandis que des images d'archives de Quincy défilaient sur l'écran, la chanteuse de 72 ans, qui est actuellement en tournée pour célébrer ses 50 ans de carrière, a mêlé show classique et hommage au producteur et trompettiste américain, 'quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle.'

Pléthore d'invités

'To Quincy with love' a fait revivre l'atmosphère unique qui régnait à Montreux sur scène lors des soirées organisées par Q et où se croisaient pléthore d'invités. Toute une bande a rejoint la chanteuse sur scène, à commencer par Siedah Garrett, une autre grande voix qui a marqué la discographie de Quincy.

Puis tour à tour sont arrivés les Américains Rahsann Patterson et Lalah Hathaway, la Britannique Mica Paris et les artistes suisses Marc Sway et jan Seven dettwyler, des artistes qui ont participé aux grands shows de Q, au MJF et ailleurs.

Où il est question d'amour

Entre funk, pop, hip-hop, R’n’B, voire blues, le show a visiblement conquis le public, avec en toile de fond le lac et le soleil couchant. En différentes compositions, les artistes ont fait revivre un catalogue des chansons mythiques de Quincy, tels que 'The Place You Find Love' (Chaka et Siedah) 'Tomorrow (Better You)' (Siedah), Baby come to me (Siedah et Rahsann) ou encore 'You put a move on my heart' (Mica Paris).

Marc Sway a rappelé l'amour de Quincy pour la musique brésilienne et en a redonné un peu avec un magnifique 'Desafinado'. Seven a lui invité le public dans son Secret garden. 'Stuff Like That', 'I'm every woman' et 'Aint nobody ont réuni tous les invités de Chaka Khan.

Dans le monde entier

Ce concert inédit, imaginé spécialement pour le Montreux Jazz Festival, sera diffusé dans le monde entier, dans le cadre du programme des livestreams.

Amis de longue date, Chaka Khan et Quincy ont notamment oeuvré ensemble sur l'album Materjam (1979) et sur les plus grands tubes du producteur tels que 'Stuff like That' ou 'I'll be good to you', chanté en duo avec Ray Charles. La chanteuse était venue la dernière fois à Montreux en 2011 comme 'guest' de Quincy.

Homme merveilleux

Chaque été, durant plus de trente ans, le MJF a été la deuxième maison de Quincy Jones, 'un homme merveilleux, d'une générosité incroyable', soulignait le directeur du MJF Mathieu Jaton.

Venu pour la première fois en 1990, Q a mis sur pied de grandes soirées sur mesure avec des musiciens de tous les continents et générations: de Phil Collins à Petula Clark en passant par Al Jarreau, Herbie Hancock, Simply Red, ou encore Jon Batiste. Une grande amitié le liait à Claude Nobs avec qui il partageait une vision élargie de la musique, s'intéressant à tous les styles

Après le décès en 2013 de 'Funky Claude', Quincy avait redoublé de présence et de disponibilité. Depuis le covid, il n'était pas revenu au festival, pour des raisons de santé.

