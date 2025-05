Chaleur record aux Emirats arabes unis en avril

Les Emirats arabes unis ont connu un record de chaleur en avril. La température maximale moyenne y a atteint 42,6 degrés, du jamais vu depuis deux décennies dans ce pays pétrolier du Golfe.

La température maximale moyenne la plus élevée jamais enregistrée pour un mois d'avril était de 42,2 degrés Celsius, en 2017, d'après un calcul basé sur des données fournies à l'AFP par le Centre national de météorologie (NCM), dont les relevés remontent à 2003.

Le pays connaît en outre depuis quelques jours une vague de chaleur inhabituelle pour la saison, poussant les autorités à émettre des recommandations à la population, l'appelant notamment à boire beaucoup d'eau et à éviter les activités en extérieur aux heures les plus chaudes.

Ces conditions s'expliquent par des dépressions thermiques venant du désert qui 'génèrent une masse d'air très chaud appelée vent du sud', explique Ahmed Habib, météorologue au sein du NCM.

Energies fossiles: le boomerang

Le thermomètre a atteint 46,6 degrés le 27 avril dans l'émirat de Fujairah, la deuxième température la plus haute jamais enregistrée pour un mois d'avril dans le pays, après un record de 46,9°C en avril 2012.

En contraste, le même mois de l'année dernière avait été marqué par des pluies records. Ces précipitations, inédites depuis 75 ans, avaient fait quatre morts et paralysé la ville de Dubaï pendant plusieurs jours.

Les scientifiques du réseau World Weather Attribution (WWA) avaient alors conclu que ces pluies diluviennes étaient 'très probablement' exacerbées par le réchauffement climatique, essentiellement causé par la combustion des énergies fossiles.

Les Emirats arabes unis sont l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde. Ils investissent aussi massivement dans les énergies renouvelables.

En Suisse aussi

Ce réchauffement est visible un peu partout. On apprenait ainsi jeudi qu'en Suisse et en Grande-Bretagne notamment des températures record ont été franchie. Le mercure a grimpé jusqu'à 29,3°C jeudi à Londres, un record au Royaume-Uni pour un 1er mai, après un mois d'avril qui a été le plus ensoleillé dans le pays depuis le début des relevés météo, selon l'Office national de météorologie.

En Suisse, les températures enregistrées étaient estivales jeudi. Les 25 degrés, voire 26, ont été atteints en de nombreux endroits. Il a même fait 27,7 degrés à Bâle-Binningen.

/ATS