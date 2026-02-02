Changement au sein de la direction de Flughafen Zürich

L'équipe de direction de Flughafen Zürich est réduite de sept à six membres. Manuela Staub, actuelle directrice des Ressources Humaines et de la Communication, quittera l'entreprise fin juillet.

Les départements concernés seront désormais rattachés directement au directeur général ou à d'autres membres de la direction, indique lundi dans un communiqué l'exploitant de l'aéroport de Zurich. La décision de ce remaniement a été prise conjointement par le conseil d'administration et le directeur général Lukas Brosi.

Les départements Développement durable et Affaires publiques ainsi que Communication institutionnelle seront désormais placés sous la responsabilité directe de M. Brosi. Les Ressources Humaines seront rattachées à la division Finance et Services, dirigée par le directeur financier, Kevin Fleck, et la division Services aux visiteurs et Événements sera intégrée à la division Commerciale, dirigée par le directeur commercial, Stefan Gross. Ces changements prennent effet immédiatement.

