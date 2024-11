Changement d'horaire CFF: davantage trains en Suisse romande

Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le 15 décembre, offrira 15% de trains en plus en Suisse romande. Parmi les améliorations annoncées: de nouvelles liaisons directes avec l'ouest lausannois, des dessertes renforcées sur la Riveria et dans le Bas-Valais.

L'horaire CFF a subi une refonte complète: sa structure de base, qui date des années 2000, a été adaptée pour absorber les contraintes liées aux nombreux chantiers de modernisation et développement de l'infrastructure ferroviaire, indiquent vendredi les CFF. Le nouvel horaire modifie les minutes de départ de quasiment tous les trains en Suisse romande. La clientèle devra donc changer ses habitudes.

Renens (VD) sera desservi par les convois grandes lignes: les trains InterCity IC1 et IC5, RegioExpress RE33 et InterRegio IR90 s'y arrêteront. L’offre entre le pied du Jura, via Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et le nœud ferroviaire de Lausanne/Renens est renforcée. Les trains IC5 circuleront chaque demi-heure sur cet axe.

/ATS