Chanson pro-Israël: Boy George se retire d'une comédie musicale

Le chanteur Boy George ne montera pas sur scène début août à Londres pour plusieurs représentations ...
Chanson pro-Israël: Boy George se retire d'une comédie musicale

Chanson pro-Israël: Boy George se retire d'une comédie musicale

Photo: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Le chanteur Boy George ne montera pas sur scène début août à Londres pour plusieurs représentations de l'opéra-rock 'Jesus Christ Superstar'. Cette décision fait suite à une polémique suscitée par la sortie de sa dernière chanson pro-Israël 'We Will Dance Again'.

'George n'a jamais eu peur de défendre ses opinions personnelles, et je l'ai toujours respecté pour cela. Mais je crois qu'il est de ma responsabilité de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de mon artiste et en témoignant également du respect aux autres', a indiqué jeudi soir son manager Paul Kemsley sur Instagram.

'Après mûre réflexion, j'ai décidé, en ma qualité de manager de Boy George, qu'il ne se produirait plus dans 'Jesus Christ Superstar', au London Palladium', a-t-il déclaré. L'artiste britannique de 65 ans devait monter sur scène du 3 au 15 août.

'Mémoire sélective'

L'ancien chanteur du groupe Culture Club est au coeur d'une vive polémique après la mise en ligne dimanche sur X d'une chanson intitulée 'We Will Dance Again', traduction du slogan 'Od Nirkod', utilisé par les survivants du festival de musique Nova, visé lors de l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas dans le sud d'Israël.

Sur un rythme reggae, le titre débute avec les paroles 'Vous dites génocide, je dis guerre / Quand on t'attaque, c'est à ça que sert l'armée'. Plus plus loin, il semble critiquer les prises de position d'autres artistes: 'Vous condamnez les Juifs, avec une mémoire sélective/ Des musiciens brandissent des drapeaux, bêlant comme des moutons'.

Sa publication a été vue par plus de 5 millions de personnes, et a suscité une avalanche de commentaires, à la fois de remerciement mais aussi très critiques.

'Une putain de blague'

Boy George n'a pas évoqué son retrait de 'Jesus Christ Superstar', mais il a réagi à la polémique jeudi soir. 'Peu importe ce que je pense ou ce que vous pensez. Quand allez-vous réaliser que vous ne faites rien ? C'est une putain de blague. Je finis même par me brouiller avec des amis juifs. Cette folie ne connaît pas de limites', a-t-il écrit sur X.

Auparavant, il a expliqué sur le réseau social Threads avoir composé le titre après avoir visité l'exposition consacrée au massacre du festival Nova et que la chanson a été écrite avec l'aide de l'IA. 'J'accepte que beaucoup de gens soient en désaccord avec mon point de vue, mais c'est là tout l'intérêt de la démocratie. Aussi imparfaite soit-elle!', a-t-il ajouté.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Odyssée et l'IMAX 70 mm: l'expérience selon Nolan

L'Odyssée et l'IMAX 70 mm: l'expérience selon Nolan

Culture    Actualisé le 30.07.2026 - 08:20

L'assaillant de Salman Rushdie reconnu coupable de terrorisme

L'assaillant de Salman Rushdie reconnu coupable de terrorisme

Culture    Actualisé le 30.07.2026 - 02:19

L'acteur Jared Leto nie les accusations d'agressions sexuelles

L'acteur Jared Leto nie les accusations d'agressions sexuelles

Culture    Actualisé le 29.07.2026 - 21:08

Décès du chanteur et musicien irlandais Glen Hansard

Décès du chanteur et musicien irlandais Glen Hansard

Culture    Actualisé le 29.07.2026 - 14:47

Articles les plus lus

Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile à Paris

Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile à Paris

Culture    Actualisé le 29.07.2026 - 11:18

Décès du chanteur et musicien irlandais Glen Hansard

Décès du chanteur et musicien irlandais Glen Hansard

Culture    Actualisé le 29.07.2026 - 14:47

L'acteur Jared Leto nie les accusations d'agressions sexuelles

L'acteur Jared Leto nie les accusations d'agressions sexuelles

Culture    Actualisé le 29.07.2026 - 21:08

L'assaillant de Salman Rushdie reconnu coupable de terrorisme

L'assaillant de Salman Rushdie reconnu coupable de terrorisme

Culture    Actualisé le 30.07.2026 - 02:19

Paléo sera plus long pour sa 50e édition

Paléo sera plus long pour sa 50e édition

Culture    Actualisé le 26.07.2026 - 16:17

Toiles impressionnistes de Monet ou Renoir aux enchères à Paris

Toiles impressionnistes de Monet ou Renoir aux enchères à Paris

Culture    Actualisé le 27.07.2026 - 22:45

Le chanteur américain D4vd sera jugé pour avoir tué une adolescente

Le chanteur américain D4vd sera jugé pour avoir tué une adolescente

Culture    Actualisé le 28.07.2026 - 00:25

Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile à Paris

Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile à Paris

Culture    Actualisé le 29.07.2026 - 11:18