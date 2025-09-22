« Chaque jour » des indications de poursuites d'activistes en Russie

La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Russie reçoit 'chaque jour' des indications d'activistes ou de citoyens russes poursuivis pour avoir abordé la guerre en Ukraine. La répression augmente, a affirmé lundi Mariana Katzarova à Genève.

'C'est un peu une surprise', a dit à la presse la Bulgare, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU. 'Nous pensions qu'il n'y avait plus de place' pour davantage de violations des droits humains en Russie après son premier rapport en 2023. Mais de nouveaux instruments ont été utilisés et les politiques se sont encore étendues depuis deux ans.

Mme Katzarova ajoute ne pas avoir observé de 'changements significatifs' depuis la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. La répression est 'déjà tellement élevée' et 'tellement brutale', a-t-elle dit. 'N'importe qui peut être poursuivi pour extrémisme', notamment les soutiens de l'ancien dissident Alexeï Navalny.

La rapporteuse spéciale a appris par les médias les déclarations de la veuve de l'ancien opposant selon lesquelles celui-ci serait décédé en détention parce qu'il a été empoisonné. 'C'est très probable' qu'il l'ait été ou qu'il ait succombé à la torture, estime la Bulgare qui ne sait pas quel pays a mené les investigations sur les échantillons qui ont été remis par Ioulia Navalnaïa.

Responsabilité des médecins

Après la Commission d'enquête internationale sur l'Ukraine, elle alerte à son tour sur la responsabilité de médecins et de travailleurs de santé dans la torture de prisonniers de guerre et de civils ukrainiens en Russie. Elle mentionne notamment une prison de haute sécurité où de nombreux détenus parmi les 700 qui s'y trouvaient entre février 2023 et avril dernier ont été 'systématiquement' abusés.

Un travailleur de santé a notamment régulièrement battu et électrocuté ces personnes, affirme la rapporteuse spéciale. D'autres exemples sont mentionnés.

La rapporteuse spéciale est aussi inquiète de l'expulsion récente de dizaines de Russes par les Etats-Unis. Plusieurs centaines de cas ont été observés, y compris alors que le démocrate Joe Biden était président. Certains ont été arrêtés et même torturé à leur retour.

Et la Bulgare dénonce aussi l'attitude de plusieurs pays européens, notamment ceux qui menacent de ne plus donner de visas à aucun Russe, même si c'est un ou une activiste. Et de demander de 'protéger' ces personnes et d'éviter une 'politique générale' qui ne prenne pas en considération les opposants ou les militants des droits humains.

/ATS