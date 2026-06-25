Charles III a payé plus de 30 millions d'impôts depuis 2022

Le roi britannique Charles III a révélé jeudi avoir payé plus de 30 millions de livres sterling (32 millions de francs) d'impôts sur ses revenus privés depuis son accession au trône en septembre 2022. Cet effort de transparence est inédit pour la couronne britannique.

Cette annonce s'inscrit 'dans le cadre de l'engagement de la maison royale en faveur de la transparence', selon le palais de Buckingham. Les finances royales font l'objet d'une surveillance croissante depuis les scandales à répétition impliquant l'ex-prince Andrew, frère cadet du roi.

Le prince William, fils aîné de Charles et héritier du trône, a lui payé plus de 20 millions de livres sterling d'impôts depuis le début septembre 2022, lorsqu'il est devenu prince de Galles à la mort de la reine Elizabeth II, selon des chiffres également dévoilés jeudi.

Les monarques britanniques ne sont pas légalement tenus de payer des impôts sur leurs revenus privés, mais ils s'en acquittent depuis 1993. Cette pratique a été introduite pendant le règne d'Elizabeth II sous la pression de l'opinion publique, après de coûteuses réparations au château de Windsor. La reine n'avait en revanche jamais dévoilé le montant de ses impôts.

'Moderniser' la fonction royale

Le palais avait annoncé samedi qu'il s'apprêtait à publier ces chiffres, à la 'demande expresse du roi', pour continuer de 'moderniser' la fonction royale.

Selon le communiqué de jeudi, 'le montant des impôts payables par Sa Majesté depuis son accession au trône dépasse 30 millions de livres sterling', y compris 11,7 millions de livres pour l'année fiscale 2023-2024 (qui commence en avril au Royaume-Uni) et 12,9 millions de livres pour 2024-2025.

Parmi les actifs concernés par ces impôts figure le vaste duché de Lancaster, domaine du roi qui représente sa principale source de revenus privés. Charles III a perçu 26,8 millions de livres grâce à ce duché sur l'exercice 2024-2025. Il génère des revenus grâce à la location de terres agricoles et la gestion de biens immobiliers commerciaux et résidentiels notamment.

Outre ces revenus, le monarque reçoit une allocation annuelle, le 'Sovereign Grant', liste civile versée par le gouvernement pour qu'il remplisse ses fonctions officielles. Cette subvention non imposable, calculée sur la base d'un pourcentage du 'Crown Estate' - société gérant le parc foncier et immobilier de la couronne - s'est élevée à 132,1 millions de livres en 2025-2026.

Elle atteindra 137,9 millions de livres en 2026-2027, pour notamment financer la fin d'une vaste rénovation du palais de Buckingham à Londres.

Le palais a précisé par la même occasion que le roi et la reine ne se réinstalleraient pas à Buckingham à l'issue des travaux, et continueraient à résider non loin de là à Clarence House. Ils entendent faire de Buckingham 'le centre cérémonial de la vie royale', avec davantage d'accès pour le public.

/ATS