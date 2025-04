Charles III en Italie « La paix ne doit pas être tenue pour acquise »

Charles III s'est posé en héraut de la paix et de la démocratie mercredi devant le Parlement italien à Rome, où il est en visite d'Etat, avant de fêter son 20e anniversaire de mariage avec Camilla lors d'un dîner de gala.

'La paix ne doit jamais être tenue pour acquise', a affirmé le roi d'Angleterre, premier monarque britannique à avoir l'honneur de s'exprimer devant les deux chambres du Parlement réunies en session conjointe.

'La Grande-Bretagne et l'Italie sont aujourd'hui unies dans la défense des valeurs démocratiques', a affirmé le monarque de 76 ans, qui s'est d'abord exprimé dans la langue de Dante avant de poursuivre en anglais.

'Nos pays sont tous deux aux côtés de l'Ukraine (...) et ont accueilli des milliers d'Ukrainiens cherchant refuge', a-t-il ajouté.

Le roi, qui effectue en Italie sa 18ème visite officielle mais sa première depuis son couronnement, a également mis en avant la coopération de Londres avec Rome et Tokyo sur le projet d'avion de combat du futur. Ce projet 'créera des milliers d'emplois dans nos pays et en dit long sur la confiance que nous plaçons les uns dans les autres', a-t-il souligné.

Fervent militant du développement durable et de la lutte contre le réchauffement, le souverain a aussi évoqué les bouleversements climatiques de la planète qui provoquent 'des sécheresses en Sicile et des inondations dans le Somerset'.

'Les tempêtes extrêmes, qui ne surviennent normalement qu'une fois par génération, reviennent maintenant chaque année. D'innombrables espèces végétales et animales sont menacées d'extinction', a déploré le souverain.

Un roi pour des empereurs

Cette visite d'Etat de quatre jours intervient moins de quinze jours après que Charles eut été brièvement hospitalisé pour des effets secondaires de son traitement contre le cancer.

Mercredi matin, Charles a eu une brève rencontre privée avec la Première ministre Giorgia Meloni, dans le cadre champêtre de la Villa Doria Pamphili, une demeure historique entourée de grands jardins.

Après une inspection de la garde d'honneur, ils ont posé pour une photo alors que les drapeaux britannique, italien et de l'UE flottaient sur le toit de la villa. Mme Meloni défend l'aide à l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022 malgré de fortes oppositions au sein de sa coalition ultraconservatrice.

Le roi a ensuite été conduit à bord de sa Bentley à Testaccio, un quartier populaire de Rome. Dans un abattoir reconverti accueillant des événements culturels, il a rencontré des étudiants en théâtre qui ont interprété un extrait d''Othello' de Shakespeare en italien.

Etait également présent un ancien élève de l'école, l'acteur Luca Zingaretti, célèbre pour son rôle dans la série policière 'L'inspecteur Montalbano'.

A l'extérieur du lieu, la plupart des habitants du quartier semblaient indifférents à sa venue, comme Carlotta, une femme de 70 ans ayant refusé de donner son nom de famille.

'Je me fiche du roi mais ils ont passé trois jours à nettoyer le quartier, à frotter les trottoirs, à ramasser les crottes de chien, donc il peut venir chaque semaine s'il veut', a-t-elle confié à l'AFP.

Une autre habitante, Ninetta, 66 ans, était encore plus désinvolte : 'Rome a vu des empereurs, à quel point est-ce impressionnant un roi ? Je m'en fiche'.

Dîner de gala

Benedetta Ciarlo, 21 ans, s'est montrée plus enthousiaste, d'autant qu'elle est venue spécialement de Bénévent, près de Naples, pour voir le roi.

'Mon personnage royal préféré était le prince Philippe, maintenant c'est Charles,' a-t-elle dit.

Pendant ce temps, Camilla a rendu visite à des écoliers apprenant l'anglais et a distribué des prix aux gagnants d'un concours littéraire du British Council.

Avant son départ, elle a reçu une pizza Margherita, nommée ainsi en hommage à une reine italienne du XIXe siècle, Marguerite de Savoie.

La livreuse de pizza, Federica Viola, a décrit une scène 'surréaliste' lorsqu'elle est arrivée et a vu la reine. 'On m'a commandé une pizza et je n'ai pas compris pourquoi (...) puis j'ai compris que c'était pour la reine, donc c'était une énorme émotion', a-t-elle raconté à l'AFP.

Le couple royal célébrera son 20e anniversaire de mariage mercredi soir lors d'un dîner de gala au palais du Quirinal, la résidence officielle du président de la République Sergio Mattarella, qui devrait présenter un toast marquant leurs noces de porcelaine. Le roi et la reine s'étaient mariés le 9 avril 2005 après une longue liaison durant le mariage de Charles avec la défunte princesse Diana.

/ATS