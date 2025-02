ChatGPT convaincant en tant que thérapeute de couple

Dans le cadre d'une étude, ChatGPT a obtenu de meilleures appréciations en tant que thérapeute de couple que de vrais psychothérapeutes. Les réponses générées par le chatbot ont été jugées en moyenne plus utiles que celles des soignants humains.

Par ailleurs, les participants n'ont pratiquement pas été en mesure de distinguer si les réponses avaient été rédigées par un vrai thérapeute ou par ChatGPT, comme le montre cette étude publiée mercredi dans la revue américaine PLOS Mental Health.

L'étude menée par Dorian Hatch, de l'Ohio State University aux Etats-Unis, à laquelle a également participé Laura Vowels, de l'Université de Lausanne, ne fournit toutefois pas de preuves suffisantes pour démontrer que l'intelligence artificielle (IA) est réellement efficace dans le traitement.

Pour cette recherche, les scientifiques ont demandé à treize thérapeutes et à ChatGPT 4.0 de répondre à différentes déclarations de patients fictifs. Comme par exemple : 'Je me sens vraiment déprimé ces derniers temps, et si tu me dis simplement de me ressaisir, je ne me sens pas compris'.

Ensuite, 830 participants ont été invités à évaluer si les réponses provenaient de ChatGPT ou d'un être humain, et dans quelle mesure elles répondaient aux facteurs dits d'efficacité de la psychothérapie. Parmi ces facteurs, on trouve par exemple le professionnalisme d'une réponse, le fait qu'elle favorise ou non une relation entre le thérapeute et le client et son degré d'empathie.

Plus empathique et plus sensible

Pour l'identification des réponses provenant de l'IA ou d'un humain, le taux n'a guère dépassé 50%. Et de manière générale, les réponses de l'IA ont obtenu de meilleures appréciations que celles de vrais thérapeutes, notamment en ce qui concerne l'empathie, l'alliance thérapeutique avec le patient ou encore la sensibilité culturelle.

L'étude n'a utilisé que des scénarios fictifs sans mesurer les résultats réels d'une thérapie. Il n'y a donc pas en l'espèce de preuve d'efficacité.

D'une manière générale, les experts estiment que le potentiel des chatbots pour améliorer la santé mentale est prometteur. Il reste toutefois divers obstacles, comme la facilité d'utilisation, les réserves de certains utilisateurs et des questions éthiques.

/ATS