Chats: les vétérinaires sont pour une obligation de puçage

Les chats retournés à la vie sauvage ou chats harets sont un problème croissant en Suisse. Pour mieux contrôler la population féline, un puçage obligatoire est nécessaire, estiment les vétérinaires. Les chats sans détenteur et non pucés devraient pouvoir être castrés.

Comme c'est déjà le cas pour les chiens en Suisse, les chats devraient eux aussi être pucés et enregistrés. C'est ce que demande la Société des Vétérinaires Suisses (SVS) dans un papier de position adopté par sa Conférence des présidents fin novembre.

La population de chats a fortement augmenté dans le pays ces dernières années, relève la SVS. Près de deux millions de félins y vivent aujourd'hui avec une détentrice ou un détenteur. On estime qu'environ 30 à 40% de ces chats sont enregistrés.

Reproduction incontrôlée

À cela s'ajoute un nombre inconnu, mais probablement important, de chats sans détenteur. La reproduction incontrôlée entraîne des problèmes d'hygiène et favorise la propagation de maladies. De fait. les populations de chats harets sont souvent en très mauvaise santé. Malgré des campagnes de castration réalisées à grande échelle, la situation ne s'améliore pas, mais se détériore progressivement, soulignent les vétérinaires.

L'obligation de puçage et d’enregistrement des chats permettrait en outre de retrouver plus rapidement les détenteurs d'animaux trouvés, font-ils valoir. Si un chat est victime d'un accident et nécessite des soins urgents, il est très utile pour les vétérinaires de pouvoir contacter son propriétaire.

De plus, les animaux trouvés sont souvent placés pendant des mois dans des refuges déjà surchargés. Les communes et les organisations pourraient réduire considérablement les coûts actuellement liés à la prise en charge des chats errants et à la recherche souvent infructueuse de leurs propriétaires.

