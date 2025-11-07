Chauffeur condamné à Zurich pour des abus sexuels sur des clientes

Un chauffeur Uber et Bolt écope de quatre ans de prison ferme pour avoir abusé sexuellement de trois clientes ivres dans sa voiture en région zurichoise. La justice a aussi prononcé l'expulsion durant sept ans de cet Italo-Macédonien âgé de 44 ans.

Dans son jugement rendu vendredi, le Tribunal de district de Zurich a reconnu l'accusé coupable de contraintes sexuelles et d'autres délits. Il a suivi en partie le réquisitoire du procureur qui exigeait neuf ans et demi de prison contre le prévenu. La défense avait demandé que la sanction n'excède pas une peine pécuniaire avec sursis par manque de preuves, selon elle.

Une fois en tant que faux chauffeur

Les faits reprochés remontent aux mois d'avril à juin 2024. Dans le premier cas, l'accusé s'est présenté à sa victime âgée de 24 ans comme le chauffeur Uber de la voiture commandée, ce qui n'était pas le cas. À la place de la conduire chez elle un samedi à 06h00, il l'a emmenée sur un parking, où il l'a forcée à lui faire une fellation après avoir bouclé les portières de la voiture.

Durant son procès qui s'est tenu la semaine dernière, le quadragénaire a nié les accusations d'abus sexuels. Selon lui, la première victime était consentante, il ne l'a pas forcée et n'a pas verrouillé les portières.

Une fois sur une cliente endormie

Dans le deuxième cas, il a fait monter, en tant que chauffeur du concurrent Bolt, un client devant une boîte de nuit à Zurich. Une femme de 31 ans sans lien avec le client, fortement alcoolisée et sous influence d'autres substances, est alors montée également dans l'auto et s'y est endormie.

Après avoir conduit le client à son domicile, il a abusé de sa victime installée sur le siège avant à plusieurs reprises en deux heures. Des traces de l'ADN du chauffeur ont été trouvées sur le slip et le soutien-gorge de la trentenaire qui a ressenti ensuite des douleurs et était marquée de rougeurs aux parties intimes. Le chauffeur a aussi débité 100 francs de sa carte bancaire et fait des photos et une vidéo de la femme en plein sommeil.

Il a transporté sa victime à travers une grande partie du canton avant de revenir à Zurich et d'y appeler la police. Il lui a signalé qu'une cliente endormie dans sa voiture ne réagissait pas lorsqu'il lui parlait. Les policiers se sont déplacés pour la réveiller avant que le chauffeur ne la conduise chez elle. Face aux juges, l'accusé a uniquement déclaré avoir débité les 100 francs et tenté de réveiller la cliente, en vain.

Dans le dernier cas, le prévenu a forcé une jeune cliente à l'embrasser sur la bouche avant qu'elle ne descende de sa voiture, selon l'acte d'accusation.

