Chef du HCR: « nous avons obtenu des avancées » en 10 ans

Le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi revendique 'des avancées' au terme ...
Chef du HCR: « nous avons obtenu des avancées » en 10 ans

Chef du HCR:

Photo: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi revendique 'des avancées' au terme de dix ans à la tête de l'agence onusienne à Genève. Mais il regrette aussi ne pas 'avoir pu faire davantage', alors qu'il quitte fin décembre son poste.

Parmi les succès, il mentionne le Pacte mondial sur les réfugiés, dont une réunion de suivi avait lieu de lundi à mercredi à Genève. Même si certains Etats le critiquent, 'chacun y fait référence', a dit mercredi l'Italien à la presse.

Il souhaite aussi l'application du plan européen pour l'asile et les migrations, une politique certes pas 'parfaite' selon lui. 'Nous aurions pu et nous aurions dû faire davantage' pour améliorer les conditions des réfugiés, ajoute M. Grandi.

Jeudi, l'Assemblée générale de l'ONU devrait valider à New York la nomination de son successeur, l'ancien président irakien Barham Saleh. Après les coupes américaines et d'autres pays qui ont coûté quelque 5000 postes au Haut-Commissariat, M. Grandi demande aux Etats-Unis 'de se souvenir que l'ONU a une valeur'.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Espagne va mettre en place un réseau d'« abris climatiques »

L'Espagne va mettre en place un réseau d'« abris climatiques »

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 15:22

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 13:12

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Articles les plus lus

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 13:12

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 23:26

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Trump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Trump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 18:12

L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 18:26

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 23:26

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16