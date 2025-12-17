Chef du HCR: « nous avons obtenu des avancées » en 10 ans

Le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi revendique 'des avancées' au terme de dix ans à la tête de l'agence onusienne à Genève. Mais il regrette aussi ne pas 'avoir pu faire davantage', alors qu'il quitte fin décembre son poste.

Parmi les succès, il mentionne le Pacte mondial sur les réfugiés, dont une réunion de suivi avait lieu de lundi à mercredi à Genève. Même si certains Etats le critiquent, 'chacun y fait référence', a dit mercredi l'Italien à la presse.

Il souhaite aussi l'application du plan européen pour l'asile et les migrations, une politique certes pas 'parfaite' selon lui. 'Nous aurions pu et nous aurions dû faire davantage' pour améliorer les conditions des réfugiés, ajoute M. Grandi.

Jeudi, l'Assemblée générale de l'ONU devrait valider à New York la nomination de son successeur, l'ancien président irakien Barham Saleh. Après les coupes américaines et d'autres pays qui ont coûté quelque 5000 postes au Haut-Commissariat, M. Grandi demande aux Etats-Unis 'de se souvenir que l'ONU a une valeur'.

