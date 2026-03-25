China Eastern achète 101 Airbus de la famille A320neo

China Eastern Airlines a annoncé mercredi avoir signé un accord d'une valeur de 15,8 milliards ...
China Eastern achète 101 Airbus de la famille A320neo

China Eastern achète 101 Airbus de la famille A320neo

Photo: KEYSTONE/DPA/CHRISTOPH SCHMIDT

China Eastern Airlines a annoncé mercredi avoir signé un accord d'une valeur de 15,8 milliards de dollars avec l'avionneur européen Airbus. La compagnie aérienne chinoise va acquérir 101 appareils de la gamme A320neo.

Les appareils devraient être livrés entre 2028 et 2032, indique China Eastern Airlines dans un communiqué transmis à la bourse de Shanghai. Basée à Shanghai, China Eastern Airlines, détenue principalement par l'Etat chinois via sa société mère, compte parmi les trois plus grandes compagnies aériennes de Chine, marché stratégique pour Airbus et concurrentiel avec Boeing.

Les 101 avions commandés comprennent des modèles A320neo, A321neo et A321XLR, de la même famille, a indiqué la compagnie. Le calendrier de livraison 'pourra être ajusté en fonction des circonstances réelles, sous réserve d'un accord mutuel entre les deux parties', selon le communiqué.

Le chancelier allemand Friedrich Merz avait annoncé lors de sa visite fin février la commande par la Chine de 120 Airbus. Une source française proche du dossier avait précisé sous couvert d'anonymat qu'il s'agissait de la finalisation d'un protocole d'accord signé par Airbus à l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron en décembre. Il portait sur l'acquisition de 120 appareils, en majorité des long-courriers de la famille A320, avait dit cette source.

/ATS
 

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