Chine: la Banque centrale baisse de nouveau son taux d'intérêt

La Banque centrale chinoise a réduit mercredi un taux d'intérêt de référence, au lendemain de l'annonce d'une série de mesures pour tenter de relancer la croissance dans la deuxième économie mondiale.

Le taux pour les prêts à moyen terme aux établissements financiers (MLF) a été abaissé de 2,3% à 2%, a annoncé la banque centrale dans un communiqué. La dernière réduction de ce taux remontait à juillet et celle de mercredi était largement anticipée par les économistes.

La Banque centrale chinoise a en effet annoncé mardi des mesures de soutien à la consommation et à l'immobilier sans précédent depuis la sortie du Covid, dans l'espoir de revigorer une activité à la peine dans la deuxième économie mondiale.

Parmi les mesures annoncées figuraient des réductions de taux directeurs et pour les prêts. Plus d'un an et demi après la levée des restrictions sanitaires qui pénalisaient l'économie du géant asiatique, la reprise post-Covid tant espérée a été brève et moins robuste qu'escompté.

Le pays reste notamment pénalisé par la crise de l'immobilier, un chômage élevé chez les jeunes et une consommation des ménages atone, tandis que la menace de déflation pèse aussi.

Les autorités chinoises visent une croissance du PIB d'environ 5% en 2024, un objectif jugé optimiste par nombre d'économistes en raison des difficultés actuelles.

