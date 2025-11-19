Christie's suspend la vente de la machine à calculer de Pascal

Christie's a décidé de suspendre la vente de la Pascaline qui devait avoir lieu mercredi à Paris. Ce report intervient après la saisie du tribunal administratif de Paris pour éviter l'exportation de cette machine à calculer construite en 1642 par Blaise Pascal.

'Dans l'attente du jugement définitif de la justice, compte tenu du caractère provisoire de cette décision et conformément aux instructions de son client, Christie's suspend la vente de la Pascaline, prévue le 19 novembre à 16h00', a expliqué la maison de vente aux enchères.

Des scientifiques et des chercheurs avaient saisi en urgence la justice administrative pour interdire l'exportation potentielle de cet instrument, propriété d'un particulier, estimé entre deux et trois millions d'euros. Mardi, le tribunal administratif de Paris a 'interdit la sortie de territoire' en attendant un jugement sur le fond.

Les requérants souhaitent que l'instrument soit requalifié en trésor national pour éviter qu'il ne soit dispersé à l'étranger. Le ministère de la Culture avait précisé qu'un certificat d'exportation avait été délivré par ses services en mai dans des modalités conformes à ce qui est fait habituellement.

Modèle unique

Deux experts - l'un du Centre national des arts et métiers et l'autre du musée du Louvre - avaient donné leur accord pour la délivrance du certificat. Selon les délais en vigueur, la décision sur le fond pourrait prendre plusieurs mois.

Dans le monde, il n'en existe plus que huit machines de cette époque, à laquelle s'ajoute une neuvième réalisée peu après. Six d'entre elles sont conservées en France, dans des musées, et deux autres en Allemagne.

Mais celle qui est proposée à la vente est l'unique Pascaline d'arpentage qui permet de calculer les pieds, les toises et les pouces. Deux autres types de Pascaline existent, certaines destinées au calcul de décimales, d'autres pour des opérations comptables, notamment monétaires.

Trésor national

Devant le tribunal administratif, mardi matin, certains chercheurs ont exprimé leur stupéfaction de ne pas avoir été mis au courant de cette vente avant d'avoir pu lancer une procédure pour qu'elle soit classée trésor national. Ils ont alors expliqué n'avoir d'autre choix que de déposer devant le tribunal administratif un référé suspension du certificat d'exportation délivré par le ministère de la Culture en mai dernier.

C'est ce certificat que la justice a décidé de suspendre. 'Au regard de sa valeur historique et scientifique', cette machine à calculer est selon le tribunal 'susceptible d'être qualifiée de trésor national', ce qui fait 'obstacle à la délivrance d'un certificat d'exportation', affirme la juridiction dans un communiqué.

Cette décision provisoire, en attendant un jugement sur le fond, 'interdit la sortie du territoire de la Pascaline'. 'C'est un grand soulagement', a commenté auprès de l'AFP Me Sophie Le Cadet du cabinet CLL Avocats, qui défendait l'action menée par plusieurs associations et chercheurs.

'Le recours n'était pas directement dirigé contre la vente organisée par la maison Christie's, mais contre le certificat d'exportation de la Pascaline, indispensable à sa sortie du territoire national', a-t-elle précisé. Selon les délais en vigueur, la décision sur le fond pourrait prendre plusieurs mois.

/ATS