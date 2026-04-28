Cindy Sherman réalise l’affiche du Festival du film de Locarno

L’artiste américaine Cindy Sherman a réalisé l’affiche officielle du 79e Festival du film de Locarno. Elle y explore les thèmes de l’identité, de la mise en scène et de la transformation à travers une figure féminine en noir et blanc drapée d’un foulard léopard jaune.

Selon les organisateurs, ce visuel s’inscrit pleinement dans l’univers de l’artiste, fondé sur la transformation et le jeu de rôle. 'C’est pour moi un immense honneur', a déclaré Cindy Sherman, dans un communiqué du festival mercredi, qui réinterprète le symbole du Léopard de Locarno à travers son esthétique.

L'affiche fait écho à l'une des photos de l'artiste que l'on a pu voir en 2024 dans une exposition, qui lui a été consacrée à Photo Elysée, dans le complexe muséal de Plateforme 10 à Lausanne.

Ses photographies interrogent la manière dont la culture visuelle 'produit et fait circuler des images stéréotypées de la femme', établissant un parallèle avec le cinéma 'du film noir et du néoréalisme jusqu’à Hollywood classique'.

Identité mise en scène

La présidente Maja Hoffmann est citée affirmant que Cindy Sherman a transformé la perception du monde 'en n’utilisant pas la caméra pour documenter la réalité, mais pour montrer comment l’identité est mise en scène, performée et façonnée par la culture'.

L’artiste de 72 ans s’est fait connaître à l’international grâce à des séries photographiques explorant l’identité, les rôles sociaux et la corporalité. En 1999, le magazine ArtNews l’a classée parmi les '10 meilleurs artistes vivants'. Sur le marché de l’art, ses œuvres comptent parmi les photographies les plus chères, atteignant environ trois millions de dollars.

Ses œuvres sont exposées dans des musées du monde entier, du Museum of Modern Art de New York à la National Portrait Gallery de Londres, en passant par la Fondation Louis Vuitton à Paris ou les Deichtorhallen à Hambourg.

/ATS