Cinéma: « Nouvelle Vague » en tête des nominations aux César

'Nouvelle Vague', film de l'américain Richard Linklater sur le tournage mythique du film 'A bout de souffle' de Jean-Luc Godard, fait la course en tête pour la 51e cérémonie des César. Il a récolté dix nominations, a annoncé mercredi l'Académie.

Trois autres films suivent avec huit nominations: 'L'attachement', 'Dossier 137' et 'L'inconnu de la Grande Arche'. Palme d'or au festival de Cannes et sélectionné aux Oscars, 'Un simple accident' de l'Iranien Jafar Panahi n'est quant à lui nommé que deux fois.

/ATS