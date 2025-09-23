Cinq hôpitaux de quatre cantons réunis dans un nouveau réseau

Un nouveau réseau regroupant l'Hôpital du Jura, le Centre hospitalier Bienne, le Réseau hospitalier neuchâtelois, les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois et l'Ensemble hospitalier de la Côte a vu le jour. Il veut 'soigner mieux sans alourdir la facture'.

Le 'Réseau bleu' est présenté comme le premier réseau de soins intercantonal au service d'un million d'habitants entre les quatre cantons concernés. Il 'offre une réponse concrète à des défis pressants', indique un communiqué mardi.

Les patients du réseau auront accès à plus de pôles de compétences au sein de différents hôpitaux et à davantage de spécialistes. Ils pourront obtenir un rendez-vous rapidement et bénéficier d'une téléconsultation dans l'heure.

Partenaire de Réseau bleu, la CSS offrira à ses assurés une série d'avantages sur les différents sites. Différentes prestations comme un accès garanti à un médecin généraliste, un accompagnement spécialisé des cas complexes ou des programmes d'éducation thérapeutique seront intégrés dans des produits d'assurance existants de la CSS.

