Cisjordanie: Israël s'en prend à deux camps palestiniens

L'armée israélienne a lancé une opération dans deux camps de réfugiés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée pendant la nuit, a indiqué l'armée à l'AFP. Des maisons ont été saisies, des biens détruits, des résidents expulsés.

'Autour de 04h00 du matin, les soldats sont entrés dans le camp de Balata', près de la ville de Naplouse, pour 'une opération antiterroriste de routine', a dit l'armée. Des troupes ont également été déployées dans le camp voisin d'Askar.

'Ils ont fermé toutes les entrées du camp, saisi plusieurs maisons après avoir expulsé leurs résidents, et ordonné aux propriétaires de ne pas revenir pendant 72 heures', a déclaré à l'AFP Imad Zaki, chef du comité populaire de Balata.

Un photographe de l'AFP sur place a constaté que des personnes quittaient leur domicile, avec des sacs d'affaires pour plusieurs jours.

'Maisons transformées en camps militaires'

'Ces maisons ont été transformées en postes militaires et centres d'interrogatoire', a ajouté M. Zaki, faisant écho à des témoignages similaires d'habitants de secteurs de Cisjordanie où l'armée a mené des opérations ces dernières semaines.

'Les soldats font des fouilles, passant de maison en maison et de quartier en quartier, et détruisent ce qui se trouve dans les maisons et agressent physiquement les résidents', a encore affirmé M. Zaki.

La vie du camp été 'largement paralysée', mais personne n'a été blessé, a-t-il dit. Les soldats ont arrêté plusieurs jeunes, selon le photographe de l'AFP.

Un Palestinien tué

Dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967 en violation du droit international, une centaine de maisons du camp de réfugiés de Jénine ont été détruites mercredi sur ordre des autorités israéliennes, selon un correspondant de l'AFP sur place.

Plus tard, l'armée a déclaré avoir 'neutralisé' pendant la nuit un Palestinien dans le village de al-Walaja, près de Jérusalem, employant un terme qu'elle utilise souvent quand elle a tué quelqu'un.

Un Palestinien armé d'un couteau 'a tenté de poignarder des soldats' israéliens déployés sur place 'et de voler leurs armes', a-t-elle affirmé dans communiqué. 'Les soldats ont riposté par des tirs et neutralisé le terroriste'.

Près de 1000 Palestiniens tués

La veille, l'armée avait fait état d'activités de ses forces dans divers secteurs de la région de Jénine, bastion de groupes armés palestiniens en Cisjordanie occupée. Cinq combattants palestiniens soupçonnés de planifier des attaques contre Israël ont été arrêtés, a-t-elle dit.

Les violences ont flambé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023. Au moins 939 Palestiniens, dont des combattants, y ont été tués par des soldats ou colons israéliens, selon le ministère de la Santé palestinien.

Au moins 35 Israéliens, civils et soldats, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.

