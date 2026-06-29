Cisjordanie: le chef de l'ONU condamne l'expansion des colonies

Le secrétaire général de l'ONU a condamné 'l'expansion et l'accélération implacables' des colonies israéliennes en Cisjordanie, qui contribuent à la plus importante crise de déplacement depuis 1967 dans le territoire occupé, selon un rapport consulté lundi par l'AFP.

Dans ce rapport trimestriel sur la situation en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967, Antonio Guterres 'condamne fermement l'expansion et l'accélération implacables des colonies israéliennes en Cisjordanie, y compris la croissance continue des avant-postes de colonisation, qui ont lieu en parallèle d'une augmentation des violences liées aux colons et aux restrictions d'accès des Palestiniens à leurs terres'.

'Ces développements alimentent les tensions, enracinent encore plus l'occupation israélienne illégale, sapent le droit des Palestiniens à l'auto-détermination et menacent la viabilité d'un Etat palestinien totalement indépendant, souverain et en un seul tenant', ajoute-t-il.

Le secrétaire général de l'ONU met en particulier en garde contre le projet de développement E1 qui 'présente une menace existentielle à la solution à deux Etats', israélien et palestinien en prévoyant de couper en deux la Cisjordanie.

'Je suis très inquiet concernant l'ampleur du déplacement des Palestiniens en Cisjordanie, où des communautés entières, y compris des communautés de Bédouins, sont déplacées, parfois plusieurs fois', ajoute-t-il.

'La violence des colons, les restrictions d'accès, les démolitions et les opérations de sécurité prolongées se sont intensifiées ces dernières années, provoquant la plus importante crise de déplacement en Cisjordanie depuis 1967', a-t-il insisté.

Le rapport dénonce également l'augmentation des violences des colons israéliens 'souvent à proximité et avec le soutien des forces de sécurité israéliennes', et qui, en outre, rendent 'rarement' des comptes pour leurs attaques.

Dans une déclaration commune à la presse avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet, cinq membres européens du Conseil (France, Royaume-Uni, Grèce, Lettonie, Danemark) se sont eux aussi inquiétés de la 'détérioration de la situation en Cisjordanie', condamnant 'fermement' la poursuite de la colonisation.

'Nous appelons le gouvernement israélien à mettre un terme à son expansion des colonies et à ses pouvoirs administratifs, à s'assurer que des colons commettant des violences rendent des comptes et à enquêter sur les accusations contre les forces israéliennes', a déclaré l'ambassadeur français à l'ONU Jérôme Bonnafont au nom des cinq.

/ATS