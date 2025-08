Cisjordanie: plus de 200 crocodiles abattus dans une ferme

L'administration civile israélienne a annoncé lundi avoir abattu plus de 200 crocodiles du Nil représentant 'un danger', dans une ferme d'une colonie israélienne en Cisjordanie occupée, un geste dénoncé par le propriétaire et des organisations de défense des animaux.

Ces crocodiles 'étaient détenus dans un enclos abandonné dans des conditions déplorables qui constituaient de la maltraitance animale, avec un accès insuffisant à la nourriture, ce qui les avait poussés à adopter un comportement cannibale', a assuré le Cogat, l'organisme de défense israélien qui gère les affaires civiles en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.

Après des discussions avec des vétérinaires, il a été décidé que le 'risque réel pour la vie des habitants de la zone devait être traité immédiatement', a ajouté l'administration civile, qui n'a pas précisé comment les animaux ont été tués.

Ouverte aux touristes dans les années 1990, la ferme des crocodiles à Petzael avait été reconvertie en élevage après une baisse de fréquentation liée à la seconde Intifada.

'Une exécution'

En 2013, une loi interdisant l'élevage d'animaux sauvages pour la revente de leur peau a entraîné la fermeture du site, alors laissé à l'abandon.

Gadi Bitan, propriétaire de la ferme depuis plus de 30 ans, a affirmé au média israélien Ynet n'avoir pas été averti de l'abattage, survenu dimanche.

'C'était une exécution pure et simple', a-t-il dénoncé, expliquant que son employé s'est vu confisquer son téléphone pendant l'opération.

'Ces animaux étaient en bonne santé, nourris, et aucun accident grave n'a jamais été signalé à la ferme', a-t-il assuré.

'Cet acte constitue un massacre cruel et injustifiable d'animaux protégés', a dénoncé l'ONG israélienne Let the Animals Live, qui rappelle qu'Israël est signataire de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites).

L'association a demandé l'ouverture d'une enquête.

/ATS