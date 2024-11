Clariant confirme ses objectifs à moyen terme

Le chimiste de spécialités Clariant maintient ses prévisions de croissance à moyen terme, le groupe bâlois entendant accroître son chiffre d'affaires et sa rentabilité d'ici 2027.

Clariant table sur une progression des recettes de 4 à 6% et de sa marge de résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 19 à 21% dans les trois ans à venir, annonce lundi le groupe basé à Muttenz dans un communiqué en marge d'une journée des investisseurs à Londres. L'entreprise souhaite également améliorer son flux de trésorerie disponible à environ 40% du chiffre d'affaires.

Une marge Ebitda d'environ 16% avait précédemment été annoncée pour l'ensemble de 2024. Dans son communiqué, Clariant se dit bien positionné pour la faire progresser vers une fourchette cible à moyen terme de 19 à 21%.

Le chimiste table à nouveau sur une demande plus forte pour augmenter ses ventes: selon son scénario, le marché devrait croître de 2 à 4%. Parallèlement, l'expansion géographique prévue dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient devrait générer une croissance d'environ 0,5% par an.

Clariant entend également investir dans trois domaines d'innovation: durabilité, transition énergétique et circularité. Cela devrait augmenter les ventes d'environ 1,5% supplémentaire par an. D'ici 2027, ces trois domaines d'innovation représenteront environ 70% de la croissance rentable.

Par ailleurs, Clariant semble en bonne voie pour atteindre son objectif d'économies de 175 millions de francs d'ici 2025. Des économies de 162 millions ont déjà été réalisées grâce à des mesures d'efficacité et de redimensionnement, ainsi que grâce à la mise en oeuvre d'un nouveau modèle opérationnel. Des mesures supplémentaires non précisées devraient générer des économies annuelles de 80 millions de francs d'ici 2027.

Au troisième trimestre, le groupe bâlois a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 4% sur un an à 991 millions de francs. Côté rentabilité, l'Ebitda a suivi la même trajectoire, baissant de 13% à 139 millions, tout comme la marge afférente qui a décru de 1,4 point à 14,0%.

A la Bourse suisse, les investisseurs réagissaient mollement à ces annonces. Vers 09h37, le titre Clariant montait de 0,5% à 12,19 francs, à contre-courant cependant d'un indice général SPI en baisse de 0,16%.

/ATS