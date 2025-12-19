Clariant vend ses activités au Venezuela

Clariant poursuit l'optimisation de son portefeuille. Le chimiste de spécialités bâlois a cédé ses activités au Venezuela à la société locale CMV Química. La transaction se monte à environ 1,8 million de dollars (1,4 million de francs).

Les activités de Clariant au Venezuela ont généré en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 3 millions de francs et recensaient une soixantaine d'employés, précise vendredi le groupe. Suite à cette transaction, des écarts de conversion cumulés d'environ 236 millions de francs seront comptabilisés dans le compte de résultat 2025 et viendront peser sur le bénéfice net.

Programme d'économies

L'opération n'a en revanche aucun effet sur les versements aux actionnaires et la prévision de marge opérationnelle Ebitda ajustée, celle-ci restant attendue entre 17 et 18% pour 2025, ajoute Clariant.

Clariant est engagé dans un vaste programme d'économies, destiné à alléger de quelque 80 millions d'euros sa base de coûts annuelle à l'horizon 2027. Dans ce cadre, le chimiste de Muttenz avait indiqué dans son rapport semestriel avoir aussi réduit ses effectifs, supprimant environ 200 équivalents plein-temps, sur un total de près de 10'500 fin 2024. Les coupes ont porté notamment sur les fonctions commerciales et administratives.

Les mesures ont aussi entrainé la fermeture de deux lignes de production et de deux sites non spécifiés. Fin septembre, Clariant évoquait des économies de 31 millions de francs depuis le début de l'année.

