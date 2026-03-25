Claude D. demande sa libération conditionnelle

Claude D. est de retour au tribunal. L'un des plus célèbres récidivistes de Suisse, assassin ...
Claude D. demande sa libération conditionnelle

Claude D. demande sa libération conditionnelle

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Claude D. est de retour au tribunal. L'un des plus célèbres récidivistes de Suisse, assassin de Marie en 2013 après avoir déjà tué une femme en 1998, comparaît mercredi à Yverdon (VD) pour demander une libération conditionnelle de sa peine de prison à vie.

Cette peine privative de liberté devrait être suivie, en cas de libération conditionnelle, d'une mesure d'internement. L'avocat de Claude D., Guglielmo Palumbo, a ainsi demandé 'un changement de sanction', afin notamment que son client puisse suivre un traitement au sein de l'établissement fermé de Curabilis à Puplinge (GE).

Arrivé mercredi matin sous bonne escorte policière au Tribunal d'Yverdon-les-Bains, Claude D. n'a pas encore été interrogé. Il s'est contenté de déclarer, en début d'audience, qu'il aspirait à 'être soigné' et à aller à Curabilis.

Son audition aura lieu mercredi après-midi, tout comme les plaidoiries de Me Palumbo et du procureur général du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder. La matinée a essentiellement été consacrée à l'audition de deux experts psychiatriques.

/ATS
 

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