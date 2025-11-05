Climat: l'UE arrache un accord sur 2040 avant la COP

Juste avant la COP30 au Brésil, l'Union européenne a arraché mercredi, dans la douleur, un compromis sur ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre en 2035 et 2040. Mais cela au prix d'une série de concessions pour rallier des Etats réticents.

Sur le papier, l'Union européenne affiche toujours l'ambition de réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990. Mais les Européens auront la possibilité d'acquérir jusqu'à 10% de crédits carbone internationaux pour atteindre cet objectif, une souplesse destinée à rallier l'Italie.

Ils ont aussi soutenu le report d'un an, de 2027 à 2028, de l'extension du marché du carbone au transport routier et au chauffage des bâtiments.

/ATS