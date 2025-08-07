Climat: le mois de juillet le 3e plus chaud jamais mesuré

Malgré un répit dans la série de records, juillet 2025 se classe au troisième rang des mois ...
Climat: le mois de juillet le 3e plus chaud jamais mesuré

Climat: le mois de juillet le 3e plus chaud jamais mesuré

Photo: KEYSTONE/EPA/SALAS

Malgré un répit dans la série de records, juillet 2025 se classe au troisième rang des mois de juillet les plus chauds jamais mesurés sur terre, a annoncé jeudi Copernicus. Il a été en moyenne 1,25 degré plus chaud qu'un mois de juillet de l'ère pré-industrielle.

'Deux ans après le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, la récente série de records de température mondiale est terminée. Pour l'instant. Mais cela ne signifie pas que le changement climatique s'est arrêté', souligne Carlo Buontempo, directeur de l'observatoire européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

Juillet 2025 est seulement le quatrième mois au cours des 25 derniers pendant lequel le réchauffement moyen à la surface des terres et des océans a été inférieur à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ukraine: Trump prêt à rencontrer Poutine « très bientôt »

Ukraine: Trump prêt à rencontrer Poutine « très bientôt »

Monde    Actualisé le 07.08.2025 - 01:41

Inde: plus de 50 disparus après une crue subite dans l'Himalaya

Inde: plus de 50 disparus après une crue subite dans l'Himalaya

Monde    Actualisé le 06.08.2025 - 22:57

Deux ministres ghanéens tués dans un accident d'hélicoptère

Deux ministres ghanéens tués dans un accident d'hélicoptère

Monde    Actualisé le 06.08.2025 - 17:19

Environ 430 civils tués récemment dans l'est de la RDC selon l'ONU

Environ 430 civils tués récemment dans l'est de la RDC selon l'ONU

Monde    Actualisé le 06.08.2025 - 17:07

Articles les plus lus