Colère agricole: des tracteurs sont entrés dans Paris

Colère agricole: des tracteurs sont entrés dans Paris

Photo: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME PINON

Une quinzaine de tracteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs sont entrés dans Paris mardi peu avant 06h00, a constaté une journaliste de l'AFP. Plusieurs centaines de tracteurs sont attendus dans la capitale.

Entrés par Porte Dauphine, les tracteurs, escortés par des camions de CRS, doivent parcourir de grandes artères de Paris dont l'avenue des Champs-Elysées jusqu'à un rassemblement quai d'Orsay.

L'action a lieu à l'initiative de la FRSEA Grand bassin parisien, une entité englobant l'Ile-de-France et des départements de régions voisines, pour exiger des 'actes concrets et immédiats' pour défendre la souveraineté alimentaire. Cette étape intervient quelques jours à peine après les actions 'coup de poing' de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne.

