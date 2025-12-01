Colombie: un volcan, en alerte orange éruption, crache des cendres

Le volcan colombien Puracé, en alerte orange pour un risque d'éruption, a craché des cendres ...
Photo: KEYSTONE/AP/FERNANDO VERGARA

Le volcan colombien Puracé, en alerte orange pour un risque d'éruption, a craché des cendres sur plusieurs villages du pays, a indiqué dimanche le service géologique national. Le Puracé est l'un des volcans les plus actifs et dangereux de Colombie.

Une éventuelle éruption du cratère, à 4600 mètres d'altitude, pourrait menacer la ville de Popayan, nombre de communautés indigènes et d'agriculteurs.

Dans un communiqué, le service géologique colombien (SGC) a fait état de pluies de cendres et d'une forte odeur de soufre dans plusieurs localités samedi, jusqu'au nord de Popayan. 'Il y a un peu de cendres ici', a déclaré à l'AFP Maria Fernanda, universitaire de Coconuco, village de 8000 habitants.

Selon le pompier José Quintero, l'activité du Puracé a augmenté, et le volcan a craché des colonnes de gaz et de cendres à 1500 mètres au-dessus de son sommet.

Marisol Avirama, membre de la communauté indigène de Coconuco, s'inquiète du manque d'endroits où se réfugier en cas d'éruption. 'Il n'y a pas de lieu [...] pour nous reloger'. 'Laisser nos parcelles, nos maisons où l'on a passé tant d'années, c'est très difficile', dit-elle.

