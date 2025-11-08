Commande des CFF à Siemens: Stadler Rail étudie un recours

Stadler Rail envisage de faire recours suite à la commande de plusieurs milliards de francs passée par les CFF à Siemens pour de nouveaux trains à deux étages, rapporte la SonntagsZeitung. Les CFF ont pris une mauvaise décision, selon le patron de Stadler Rail.

Peter Spuhler a déclaré qu'il allait 'analyser sérieusement' la matrice d'évaluation des CFF et déposer un recours auprès du tribunal administratif de St-Gall dans les 20 jours, si le soupçon d'une évaluation trop basse se confirmait.

La différence de prix entre Stadler et Siemens ne s'élève qu'à 0,6%, raison pour laquelle les facteurs dits 'légers' ont été décisifs. Stadler Rail a été nettement moins bien noté sur ces points, par exemple en matière de durabilité et de maintenance. 'Pour moi, c'est incompréhensible et il semble que l'on ait tenté d'étayer la décision avec de telles évaluations en raison de la faible différence de prix', juge M. Spuhler.

Il a en outre critiqué le fait que le concept éprouvé de Stadler Rail ait été désavantagé par rapport à un nouveau train de Siemens. ' Le choc est vraiment dur pour nos 6 000 employés, ainsi que pour nos plus de 200 fournisseurs à travers toute la Suisse. Nous espérions tous pouvoir conserver ce grand contrat en Suisse ', a poursuivi M. Spuhler.

Vendredi, l’entreprise allemande Siemens Mobility a remporté le marché pour 116 nouveaux trains à deux étages destinés au S-Bahn zurichois et au trafic régional en Suisse romande. Trois fournisseurs étaient en lice pour ce contrat devisé à 2,1 milliards de francs. Selon le CEO des CFF, Vincent Ducrot, le choix a été guidé par les coûts d’investissement, les frais d’exploitation, les coûts de maintenance et la durabilité.

