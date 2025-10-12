Compte à rebours en Israël avant le retour des otages de Gaza

Israël attendait dimanche avec émotion le retour des otages retenus à Gaza, prévu tôt lundi matin. Cette libération précèdera la visite éclair du président américain, attendue en Israël avant un sommet international pour la paix en Égypte.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche que son pays était prêt à accueillir 'immédiatement' tous les otages retenus dans le territoire palestinien, deux jours après l'entrée en vigueur vendredi du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

La libération des otages de Gaza est attendue 'tôt lundi matin', a annoncé le gouvernement israélien. Le vice-président américain JD Vance avait déclaré peu avant que les otages pourraient être libérés à 'tout moment'.

Première étape du plan présenté par Donald Trump afin de mettre un terme à la guerre, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des raisons de sécurité, dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1700 Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

Toutefois, un responsable gouvernemental a affirmé dimanche qu'Israël ne libérerait les détenus palestiniens qu'après confirmation que tous les otages ont été rendus.

La quasi-totalité avaient été enlevés lors de l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre 2023, qui avait déclenché la guerre à Gaza. Le Hamas s'est dit prêt à les libérer dès lundi.

Parallèlement au retrait déjà amorcé de l'armée israélienne, le plan américain prévoit dans une phase ultérieure que le Hamas serait exclu de la future gouvernance de la bande de Gaza et que son arsenal serait détruit.

Uns source au sein du mouvement islamiste palestinien a affirmé dimanche que le Hamas avait renoncé à tout rôle dans un futur gouvernement à Gaza, où il avait pris le pouvoir en 2007.

Les hôpitaux mobilisés

Dès samedi, des hôpitaux israéliens qui avaient pris en charge les otages lors de précédentes libérations se sont préparés à plusieurs scénarios.

L'administration pénitentiaire israélienne a de son côté dit avoir transféré des prisonniers palestiniens dans deux prisons spécifiques en vue de leur libération.

'L'accord n'est pas simple mais c'est un moment historique', a commenté le président israélien, Isaac Herzog, présent dimanche sur la Place des otages à Tel-Aviv.

'Les miracles existent, les otages reviennent à la maison', avait déclaré samedi l'émissaire américain Steve Witkoff sur cette même place, devenue le centre névralgique de la mobilisation pour la obtenir la libération des otages.

Dans la foule, beaucoup d'Israéliens ont témoigné leur gratitude à l'administration américaine alors que Donald Trump est attendu lundi à 08h20 (heure suisse) pour quelques heures en Israël, pour la première fois depuis son retour à la Maison Blanche.

Après un échange avec M. Netanyahu, M. Trump s'exprimera devant le Parlement et rencontrera des proches d'otages.

Il partira pour Charm el-Cheikh, en Egypte, à 12h00 (heure suisse), pour y co-présider avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi un 'sommet pour la paix' à Gaza, en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Aucun responsable israélien ne sera présent au sommet, dont l'un des enjeux sera la gouvernance à venir de la bande de Gaza, ravagée par la guerre.

Le Hamas ne sera pas non plus présent.

Des camions en attente

Sur le terrain, des journalistes de l'AFP ont vu dimanche des Gazaouis se rendre sur les marchés où le prix des denrées a baissé, le cessez-le-feu promettant un assouplissement du blocus imposé par Israël.

Des camions chargé d'aide sont entrés par le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël, tandis que des camions d'aide attendaient depuis le petit matin à Rafah, le point de passage voisin, sur la frontière entre Gaza et l'Egypte.

Certains chargements auraient déjà été pillés, selon plusieurs témoignages d'habitants.

'Nous ne voulons pas vivre dans une jungle, nous exigeons que l'aide soit sécurisée et distribuée avec respect pour les gens,' a déclaré à l'AFP Mohammed Za'rab, un jeune homme devant des cartons au sol, le long d'une route empruntée par les camions.

Des policiers municipaux se sont déployés dans le camp de Nousseirat, dans le centre du territoire, a constaté un photographe de l'AFP, entre les monticules de décombres et de déchets, tandis que des centaines de milliers de déplacés ont regagné le nord de territoire, pour retrouver souvent leur maison en ruines.

Le plan de Donald Trump prévoit une augmentation significative de l'aide humanitaire dès l'arrêt des combats, mais des responsables humanitaires ont déclaré à l'AFP ne pas voir de changements.

Amjad Shawa, le directeur du réseau des ONG palestiniennes PNGO, estime qu'il manque encore beaucoup de 'détails' pour que soit mis en oeuvre cet aspect du plan.

