Conchita Wurst se produira à Bâle en marge de l'Eurovision

La diva barbue autrichienne Conchita Wurst, victorieuse du concours Eurovision de la chanson en 2014, se produira en mai à la Foire de Bâle, en marge du concours 2025. Le canton de Bâle-Ville a présenté lundi le programme-cadre qui accompagnera la compétition.

Plusieurs anciens participants suisses au concours seront présents sur scène dans le 'Village de l'Eurovision', comme Luca Hänni, Anna Rossinelli et Remo Forrer.

La musique résonnera aussi au centre-ville de Bâle du 10 au 17 mai. Une cinquantaine de concerts gratuits sont prévus sur le 'Eurovision Square', sur la Barfüsserplatz, a annoncé lundi le chef du projet, Beat Läuchli, devant les médias.

Chaque jour, des groupes, dont certains régionaux, s'y produiront. On pourra notamment entendre Michael von der Heide ou Nicole Bernegger - ancienne lauréate du télé-crochet alémanique 'The Voice of Switzerland'.

La semaine prévoit aussi des activités comme une disco pour des personnes malentendantes, le concert d'un choeur de personnes touchées par Alzheimer et un concours de groupes d'écoliers.

