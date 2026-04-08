Congrès: un républicain succède à une ex-élue en rupture avec Trump

Un républicain soutenu par Donald Trump a remporté l'élection partielle organisée mardi pour remplacer au Congrès Marjorie Taylor Greene, ex-élue trumpiste de Géorgie en rupture avec le président américain, selon les projections des médias.

Après dépouillement de 99% des votes, Clay Fuller, un procureur local, est crédité de près de 56% des suffrages, contre 44% à son adversaire démocrate Shawn Harris, ancien général en retraite, ont rapporté CNN et CBS News.

La victoire de M. Fuller va porter à 218 sièges l'étroite majorité républicaine à la Chambre des représentants, contre 214 aux démocrates.

A sept mois des 'midterms', les législatives de mi-mandat, les médias américains soulignent la réduction notable de l'écart entre les deux candidats dans cette circonscription très conservatrice. Face au même adversaire démocrate, Marjorie Taylor Greene avait gagné avec près de 30 points d'écart le précédent scrutin en novembre 2024.

D'alliée à féroce critique

Marjorie Taylor Greene, figure de la droite radicale, a démissionné en janvier de la Chambre des représentants après une brouille publique avec Donald Trump à propos notamment de la gestion de l'affaire Epstein.

Devenue une de ses féroces critiques, elle a dénoncé les frappes des Etats-Unis sur l'Iran comme une 'trahison' du président américain envers sa base, qui avait voté selon elle pour mettre fin aux interventions à l'étranger.

Estimant que Donald Trump était 'devenu fou', elle a plaidé mardi pour le recours au 25ème amendement, un texte de la Constitution américaine qui permet, via une procédure contraignante, de déposer de force un président jugé incapable d'exercer ses fonctions.

Donald Trump a également rompu avec cette alliée de longue date et figure de son mouvement MAGA ('Make America Great Again', 'Rendre sa grandeur à l'Amérique'), la qualifiant de 'Marjorie 'La Traître' Greene' et 'Maggie 'la Dingue''.

/ATS