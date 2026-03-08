Conseil d'Etat VD: Jean-François Thuillard en tête au 1er tour

Jean-François Thuillard et Roger Nordmann n'ont pas réussi à clairement se départager lors ...
Conseil d'Etat VD: Jean-François Thuillard en tête au 1er tour

Conseil d'Etat VD: Jean-François Thuillard en tête au 1er tour

Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Jean-François Thuillard et Roger Nordmann n'ont pas réussi à clairement se départager lors du 1er tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. L'UDC (45,05%) l'a emporté sur le fil sur le socialiste (44,24%), mais tout se jouera au 2e tour le 29 mars.

/ATS
 

