Construction: entrepreneurs et syndicats ont trouvé un accord

Les entrepreneurs et les ouvriers du bâtiment représentés par les syndicats se sont mis d'accord ...
Construction: entrepreneurs et syndicats ont trouvé un accord

Construction: entrepreneurs et syndicats ont trouvé un accord

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les entrepreneurs et les ouvriers du bâtiment représentés par les syndicats se sont mis d'accord sur une nouvelle convention collective nationale. Ils l'ont annoncé conjointement vendredi après la dernière série de négociations.

Il a notamment été convenu d'introduire une nouvelle planification du temps de travail à partir du 1er janvier 2027, indiquent vendredi la Société Suisse des Entrepreneurs et les syndicats Syna et Unia dans un communiqué. De plus, à partir d'une certaine durée, le temps de déplacement sera considéré comme des heures supplémentaires.

La convention a été conclue pour une durée de six ans, de début 2026 à fin 2031. Le résultat des négociations doit encore être approuvé par les instances décisionnelles des deux parties, précisent-ils.

La convention nationale du secteur principal de la construction existe depuis le 1er janvier 2023 et expire à la fin de cette année. Elle régit les salaires et les conditions de travail d'environ 80'000 travailleurs de la construction en Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Plus de 175 chefs-d'oeuvre de la gravure exposés à Martigny (VS)

Plus de 175 chefs-d'oeuvre de la gravure exposés à Martigny (VS)

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 17:10

La Suisse achètera moins de F-35 que prévu pour respecter le budget

La Suisse achètera moins de F-35 que prévu pour respecter le budget

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 14:34

L'Allemagne accuse la Russie d'une cyberattaque et d'ingérence

L'Allemagne accuse la Russie d'une cyberattaque et d'ingérence

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 12:44

Hausse des frais et disponibilité en baisse après la fusion CS-UBS

Hausse des frais et disponibilité en baisse après la fusion CS-UBS

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 11:23

Articles les plus lus

Le groupe NZZ veut monter au capital d'APG-SGA

Le groupe NZZ veut monter au capital d'APG-SGA

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 09:32

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 10:32

France: agriculteurs mécontents de la stratégie face à la DNC

France: agriculteurs mécontents de la stratégie face à la DNC

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 10:41

Les sapins de Noël coûteront un peu plus cher cette année

Les sapins de Noël coûteront un peu plus cher cette année

Économie    Actualisé le 12.12.2025 - 11:12