Contamination au cadmium: gare à l'abus de chocolat

Le chocolat contient une quantité 'non négligeable' de cadmium, un métal lourd aux effets nocifs pour la santé, avertit jeudi l'UFC-Que Choisir. L'association française de défense des consommateurs préconise de modérer sa consommation, en particulier chez les enfants.

Déguster dans la même journée deux biscuits fourrés Bjorg, un bol de Chocapic et une tasse de chocolat chaud Poulain apporte à un enfant de 10 ans 'près de la moitié de la dose maximale quotidienne de cadmium' à partir de laquelle un risque sanitaire est possible, prévient l'association.

La valeur toxicologique de référence (VTR) de ce métal qui s'accumule dans l'organisme et expose à un risque accru de pathologies cardiovasculaires et de cancer a été fixée à '0,35 microgramme de cadmium par kilogramme de poids corporel par jour' par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Encore plus dans le chocolat bio

Au début juin, des médecins libéraux avaient alerté sur la contamination massive des Français - principalement les enfants et les femmes - au cadmium via des engrais phosphatés utilisés en agriculture, qui se retrouvent notamment dans les céréales du petit déjeuner, le pain ou les pommes de terre.

Si les produits cacaotés mentionnés dans l'enquête d'UFC-Que Choisir respectent la teneur maximale réglementaire en cadmium d'après l'analyse réalisée par un laboratoire indépendant pour l'association en 2022, celle-ci explique à l'AFP que les consommateurs peuvent malgré tout 'dépasser la dose journalière tolérable en consommant plusieurs produits contenant du cadmium dans une même journée'.

Selon l'enquête, une portion de 50 grammes de biscuits Bjorg fourrés au chocolat noir représente 20% de cette valeur toxicologique de référence chez un enfant, contre 8% pour un adulte. Cette part atteint 11% chez l'enfant et 5% chez l'adulte pour une portion de 46 grammes de Chocapic ou encore 17% et 7% pour 13,5 grammes de chocolat en poudre Poulain grand arôme intense 70% de cacao.

L'UFC-Que Choisir pointe la présence encore plus forte du cadmium dans le chocolat biologique et suggère de privilégier les tablettes biologiques 'dont les fèves ne sont pas importées d'Amérique latine', car le cadmium est très présent naturellement dans certaines zones de production de cette région.

/ATS