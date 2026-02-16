Coop rappelle du chocolat en raison de particules métalliques

Photo: Coop

Coop rappelle deux produits chocolatés de la marque Halba. Le 'Maxi Branche Classic' pourrait contenir des particules métalliques, ce qui représente un danger pour la santé. Ces produits ne doivent pas être consommés, a annoncé Recall Swiss lundi matin.

Le rappel concerne les produits 'Halba Maxi Branche Classic' en emballage de 45 grammes et en multipack de 5 x 45 grammes. Selon le grand distributeur Coop, seuls les lots dont la date limite de consommation est le 02.10.2026 et le 03.10.2026 sont concernés.

Les articles ont déjà été retirés de la vente, précise le détaillant. Ils étaient disponibles du 9 au 13 février 2026 dans les supermarchés Coop, les grands magasins Coop City, chez Coop Pronto et en ligne.

Les produits déjà achetés peuvent être rapportés dans les points de vente. Le prix d'achat sera remboursé, précise Coop.

/ATS
 

