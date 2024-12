Corée du Sud: le président Yoon appelé à quitter son parti

Le chef de file du parti du président sud-coréen a promis jeudi qu'il bloquerait la motion de destitution de Yoon Suk-yeol déposée par l'opposition pour avoir brièvement déclaré la loi martiale. Les 108 députés du parti resteront unis, a assuré Choo Kyung-ho.

L'opposition a besoin que huit députés du parti au pouvoir votent avec elle pour que la motion de destitution soit adoptée.

Le texte, déposé mercredi, pourrait être soumis au vote dès vendredi, ont indiqué les six partis d'opposition représentés au Parlement, dont le principal d'entre eux, le parti démocrate (centre gauche). Selon l'agence de presse Yonhap, l'opposition vise un vote samedi sur la destitution de M. Yoon.

Le parti démocrate a également déposé une plainte pour 'rébellion' contre le président, certains ministres et des hauts responsables.

La loi sud-coréenne prévoit que la motion de destitution soit soumise à un vote 24 à 72 heures après avoir été présentée en session parlementaire, selon l'agence de presse Yonhap.

M. Yoon, dont la cote de popularité était déjà au plus bas, est dos au mur après avoir instauré la loi martiale lors d'une allocution surprise tard mardi, avant d'abroger cette mesure quelques heures plus tard sous la pression des députés et de la rue.

Il a pour sa part accepté jeudi la démission du ministre de la défense Kim Yong-hyun, a annoncé la présidence. 'Il a nommé l'ambassadeur en Arabie saoudite, Choi Byung-hyuk, comme nouveau candidat au poste de ministre'.

/ATS