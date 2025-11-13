Corruption: Zelensky impose des sanctions contre un proche

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a imposé jeudi des sanctions contre l'homme d'affaires ...
Corruption: Zelensky impose des sanctions contre un proche

Corruption: Zelensky impose des sanctions contre un proche

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a imposé jeudi des sanctions contre l'homme d'affaires Timour Minditch, considéré comme son ami proche et accusé d'avoir orchestré l'une des pires affaires de corruption de ces dernières années dans le pays.

Ces sanctions visant M. Minditch, 46 ans, ainsi qu'un autre homme d'affaires impliqué dans ce scandale, prévoient notamment le gel de leurs biens, selon un décret publié par la présidence.

Timour Minditch est accusé d'avoir orchestré un vaste système de corruption ayant permis le détournement de 100 millions de dollars destinés au secteur énergétique ukrainien. Ce scandale éclate alors que le réseau électrique ukrainien a été gravement endommagé par une série de frappes massives russes, provoquant des coupures de courant à l'approche de l'hiver.

