Corruption: un tribunal reporte des auditions de Netanyahu

Un tribunal a accepté en partie dimanche la demande du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de reporter ses auditions dans son procès pour corruption, selon un document de la Cour, publié par le Likoud, le parti de M. Netanyahu.

'Suite aux explications données, (...) nous acceptons partiellement la demande et annulons à ce stade les jours d'auditions de M. Netanyahu fixés aux 30 juin et 2 juillet', affirme le document du tribunal de Jérusalem, qui avait auparavant rejeté la demande du Premier ministre israélien.

L'avocat de M. Netanyahu avait demandé jeudi le report des auditions devant reprendre la semaine prochaine en invoquant les 'développements dans la région et le monde', après la guerre avec l'Iran et avec la poursuite du conflit à Gaza.

Le Premier ministre est 'obligé de consacrer tout son temps et son énergie à la gestion des problèmes nationaux, diplomatiques et de sécurité de la plus grande importance', a écrit Amit Hadad dans une demande transmise au tribunal.

/ATS