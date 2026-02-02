Costa Rica: Fernandez remporte la présidentielle dès le 1er tour

Costa Rica: Fernandez remporte la présidentielle dès le 1er tour

Costa Rica: Fernandez remporte la présidentielle dès le 1er tour

La candidate de droite Laura Fernandez a remporté dimanche l'élection présidentielle au Costa Rica, portée par sa promesse d'utiliser la manière force pour combattre la violence liée au narcotrafic dans ce pays d'Amérique centrale.

Son rival le plus sérieux, l'économiste de centre droit Alvaro Ramos, a reconnu sa défaite, alors que les résultats provenant d'environ 81% des bureaux de vote montrent que Mme Fernandez a recueilli près de 49% des suffrages, 9 points de plus que nécessaire pour remporter l'élection dès le premier tour, contre 33% pour M. Ramos.

La politologue et ancienne ministre a revendiqué sa victoire, se déclarant 'présidente élue' lors d'un appel avec son mentor, le président sortant Rodrigo Chaves, diffusé à la télévision.

